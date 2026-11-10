20-30 doanh nghiệp sẽ thí điểm công cụ đo văn hóa kinh doanh

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 vừa công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 theo cấu trúc 9-4-2.

Đây là một trong những nội dung mới được công bố sau quá trình 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Khung 9-4-2 gồm 9 cấu phần nền tảng và công cụ thực thi, 4 chương trình hành động và 2 đề án phát triển.

Trong số các công cụ được đưa ra có Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp, Chỉ số niềm tin (Trust Index), công cụ đánh giá hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương (VBCI-Local), Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh, Sách trắng Văn hóa kinh doanh và Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu.

Bà Lâm Thị Phương Thanh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang thực hành.

Thí điểm trước khi nhân rộng

Theo lộ trình được công bố, giai đoạn 2026-2027, chương trình dự kiến thí điểm tại 20-30 doanh nghiệp, 2-3 địa phương và 2-3 đầu mối ở nước ngoài.

Giai đoạn này nhằm thử nghiệm các công cụ đánh giá, phương thức phối hợp và khả năng áp dụng vào hoạt động thực tế.

Từ năm 2028-2030, những mô hình phù hợp sẽ được chuyển giao, nhân rộng. Giai đoạn 2031-2035 sẽ tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế, mức độ lan tỏa và khả năng duy trì kết quả.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tuyên truyền, vận động sang thực hành; từ xây dựng chuẩn mực, tôn vinh sang đo lường hiệu quả và nhân rộng những mô hình tốt.

Theo Bộ trưởng, các giá trị văn hóa cần được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, đời sống người lao động và những đóng góp cụ thể cho xã hội.

Việc đưa các công cụ đo lường vào thí điểm vì vậy được kỳ vọng giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn những nội dung đã làm được, những hạn chế trong quản trị và các yếu tố cần cải thiện.

Tuy nhiên, hiệu quả của các công cụ này sẽ cần được kiểm chứng trong quá trình triển khai thực tế, đặc biệt ở khả năng phản ánh được sự thay đổi trong quản trị, niềm tin của khách hàng, người lao động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, các thành viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, chia sẻ nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm quản trị.

Liên minh 28 tổ chức tham gia triển khai

Cùng với Khung hành động 9-4-2, diễn đàn công bố Liên minh chiến lược triển khai phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Liên minh gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, hội và hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị nước ngoài.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, các thành viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, chia sẻ nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm quản trị và lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng đơn vị.

Khác với hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, liên minh được thiết kế để gắn các thành viên với những nhiệm vụ triển khai cụ thể của Khung hành động.

Trong đó, 4 chương trình hành động tập trung vào doanh nghiệp, địa phương, mạng lưới doanh nhân Việt Nam toàn cầu và cơ chế vận hành liên minh.

Hai đề án phát triển hướng tới chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế và gắn văn hóa kinh doanh với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo định hướng được công bố, giai đoạn tiếp theo không chỉ mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia mà sẽ tập trung thử nghiệm các công cụ, theo dõi kết quả và đánh giá khả năng nhân rộng.

Sau khi Khung 9-4-2 chính thức được đưa vào thí điểm, vấn đề cần theo dõi là các bộ đo và chỉ số mới có phản ánh được những thay đổi thực tế trong quản trị doanh nghiệp hay không, và kết quả nào sẽ được sử dụng làm căn cứ để nhân rộng từ năm 2028.

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026.