20/10 tặng gì? Gợi ý 18 món quà độc đáo, đáng yêu theo từng khung giờ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần. Bên cạnh hoa tươi và mỹ phẩm, những món quà nhỏ xinh, sáng tạo như hoa len, hộp bánh tạo hình hay album ảnh cá nhân hóa cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để tạo bất ngờ cho người nhận.

18 gợi ý quà tặng 20/10 từ sáng đến tối

Tùy sở thích và lịch sinh hoạt của người nhận, quà tặng có thể được chuẩn bị vào nhiều thời điểm trong ngày. Những món đồ nhỏ gọn, thiết thực hoặc mang dấu ấn cá nhân là lựa chọn đáng tham khảo.

Buổi sáng (6h–9h): Bắt đầu ngày mới bằng món quà bất ngờ

1. Hộp bánh tạo hình: Bánh trang trí hình thú hoặc trái tim phù hợp làm quà tặng đầu ngày.

2. Bó hoa len: Hoa thủ công có thể giữ được lâu, đa dạng kiểu dáng và màu sắc.

3. Phiếu quà tặng tự thiết kế: Những lời hứa như chuẩn bị bữa sáng hoặc chia sẻ việc nhà giúp món quà thêm ý nghĩa.

Buổi sáng (9h–11h): Quà tặng cho bàn làm việc

4. Chậu cây mini: Phù hợp với người yêu thích cây xanh và trang trí không gian làm việc.

5. Cốc gốm hình thú: Vừa có tính ứng dụng, vừa đáp ứng sở thích cá nhân.

6. Móc khóa hình thú: Các mẫu Capybara, mèo hoặc vịt vàng là lựa chọn nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Giờ nghỉ trưa (11h–14h): Quà tặng có thể thưởng thức ngay

7. Hộp cơm bento: Cách trình bày sáng tạo giúp bữa trưa trở nên đặc biệt hơn.

8. Bánh quy kèm lời nhắn: Món quà đơn giản, phù hợp tặng bạn bè hoặc đồng nghiệp.

9. Túi quà bí mật: Có thể kết hợp kẹo, sticker, kẹp tóc hoặc son dưỡng theo sở thích người nhận.

Buổi chiều (14h–17h): Những món quà thư giãn

10. Hộp quà “cứu mood”: Kết hợp trà, chocolate, tất họa tiết hoặc đồ chơi giảm căng thẳng.

11. Đèn trang trí cá nhân hóa: Sản phẩm in tên hoặc hình ảnh riêng phù hợp với người thích trang trí phòng.

12. Thiệp pop-up: Thiệp giấy có chi tiết nổi khi mở, tạo điểm nhấn so với thiệp thông thường.

Buổi tối (17h–20h): Quà tặng kết hợp trải nghiệm

13. Hoa len kết hợp thú bông: Phù hợp với người yêu thích đồ thủ công.

14. Gấu bông kèm lời nhắn: Có thể cá nhân hóa bằng câu chúc hoặc thông điệp riêng.

15. Buổi hẹn theo chủ đề: Một bữa tối tự chuẩn bị hoặc buổi picnic nhỏ có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Cuối ngày (20h–23h): Quà tặng giàu ý nghĩa tinh thần

16. Đèn ngủ hình thú: Phù hợp với người yêu thích những món đồ trang trí dễ thương.

17. Lọ “30 điều biết ơn”: Những mẩu giấy ghi lại điều đáng trân trọng giúp món quà mang dấu ấn cá nhân.

18. Album ảnh mini: Lưu giữ ảnh chung và những kỷ niệm đáng nhớ với người nhận.

Chọn quà 20/10 theo ngân sách

Với ngân sách dưới 100.000 đồng, người mua có thể tham khảo thiệp, bánh mini, móc khóa hoặc hoa len đơn giản.

Trong khoảng 100.000–300.000 đồng, các lựa chọn gồm cốc gốm, thú bông và hộp quà kết hợp.

Với ngân sách 300.000–500.000 đồng, có thể cân nhắc đèn cá nhân hóa hoặc bó hoa len thiết kế cầu kỳ.

Mức giá thực tế phụ thuộc vào chất liệu, mẫu mã và nơi bán.

Ưu tiên quà tặng phù hợp với người nhận

Khi chọn quà cho mẹ, những món đồ thiết thực, album ảnh gia đình hoặc thời gian sum họp có thể mang nhiều ý nghĩa. Với vợ và người yêu, quà tặng gắn với sở thích cá nhân hoặc một buổi hẹn được chuẩn bị chu đáo là những lựa chọn đáng cân nhắc. Trong môi trường công sở, các món quà nhỏ gọn như bánh, cốc hoặc cây mini thường phù hợp hơn.

Thay vì chạy theo giá trị vật chất, người tặng nên cân nhắc nhu cầu, sở thích và hoàn cảnh của người nhận. Một món quà được lựa chọn cẩn thận, đi cùng lời chúc chân thành, sẽ giúp ngày 20/10 trở nên ý nghĩa hơn.