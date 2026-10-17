20/10, mong thay hoa bằng hộp sữa, thẻ khám thai dành tặng mẹ bầu khó khăn ở Gia Lai

Bà Ngô Phương Ly (bìa phải), Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Lê Thị Thủy (áo vàng), Ủy viên Ban TW Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thăm hỏi, động viên và trò chuyện với các thai phụ tại Chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" ở xã Gào (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Tuấn

Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm về việc chung tay hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức thí điểm Chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" tại xã Gào.

Chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc này chính là sáng kiến và ý tưởng tâm huyết của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bằng trái tim nhân hậu và sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Phu nhân đã lắng nghe, đồng cảm và cùng Hội LHPN Việt Nam thắp lên ngọn lửa ấm áp, mang đến sự chăm sóc thiết thực cho những mầm sống đang chuẩn bị chào đời nơi đại ngàn Gia Lai.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - cột mốc tôn vinh những người mẹ - Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai mong muốn lấy thời điểm ý nghĩa này làm sự khởi đầu để tiếp tục lan tỏa hành trình chăm lo bền vững cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tặng quà cho các phụ nữ mang thai tại Chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" ở Gia Lai. Ảnh: Minh Tuấn

Lời kêu gọi trong bức thư rất giản dị, chân thành: Thay vì gửi tặng những lẵng hoa tươi, hãy cùng chuyển hóa tình cảm ấy thành nguồn lực thiết thực, chẳng hạn như: bằng những hộp sữa bầu, những tấm thẻ khám thai… để trao tận tay cho các mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

"Mọi sự chung tay dù ít hay nhiều, dù là những món quà nhỏ ấm áp hay sự đồng hành lớn lao trong suốt thai kỳ đều là điểm tựa vô cùng giá trị, gieo thêm niềm tin để không một người mẹ nào bị bỏ lại phía sau, không một đứa trẻ nào bị thiệt thòi ngay từ trong bụng mẹ", nội dung thư ngỏ viết.

Yêu thương gửi trao và lan tỏa

Tại Gia Lai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 25% dân số toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận 659 bà mẹ sinh con tại nhà, trong đó 74,4% không có cán bộ y tế hỗ trợ. Nhiều phụ nữ mang thai ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn hằng ngày đối mặt với nỗ lo thiếu dinh dưỡng, vượt cạn nguy hiểm.

Trước đó, ngày 11/10/2026, tại Chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" được tổ chức xã Gào (tỉnh Gia Lai), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã trao nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dành cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Theo đó, mỗi phụ nữ được hỗ trợ 10 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, 3 triệu đồng dành cho chi phí khám thai và 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn dành tặng 200 phần quà gồm những vật phẩm thiết yếu, mỗi phần trị giá tương đương 1 triệu đồng. Tổng nguồn lực hỗ trợ của chương trình tương đương 2,2 tỷ đồng.

Nhân viên y tế tư vấn trực tiếp cho các thai phụ về dinh dưỡng, theo dõi thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Minh Tuấn

Không dừng lại ở việc trao hỗ trợ, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe, tư vấn trực tiếp cho các thai phụ về dinh dưỡng, theo dõi thai kỳ, nhận biết những dấu hiệu bất thường và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết sự hỗ trợ này giúp các bà mẹ có thêm dinh dưỡng, được khám và theo dõi thai kỳ. Quan trọng hơn, chương trình trao cho các mẹ kiến thức và kỹ năng như khám thai đúng hẹn, nhận biết dấu hiệu bất thường, chăm sóc bản thân và em bé từ trước khi sinh. Khi thói quen ấy được duy trì, người mẹ an toàn hơn, em bé có thêm cơ hội chào đời khỏe mạnh. Đó chính là sự đầu tư từ gốc cho chất lượng dân số và tương lai đất nước.

Chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nơi lan toả thông điệp nhân văn để mỗi người mẹ đều được quan tâm, chăm sóc và đồng hành trên hành trình thiêng liêng. Cũng chính từ nơi này, giữa đại ngàn Tây Nguyên, tình yêu thuơng sẽ được tiếp tục vun đắp và lan tỏa, góp phần chăm sóc tốt nhất cho những phụ nữ mang thai và cả những "mầm xanh" của đất nước.