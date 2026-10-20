20/10 không nghỉ của những người phụ nữ ở chợ dân sinh

VIDEO: Những phụ nữ vẫn miệt mài phục vụ khách ở chợ Nam Trung Yên dịp 20/10.

Từ 3h sáng ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Nga chuẩn bị xôi để kịp bán buổi sớm. Người phụ nữ bắt đầu công việc như mọi ngày khi nhiều người còn đang ngủ.

Bà Nga cho biết một ngày buôn bán thuận lợi cũng là niềm vui trong ngày lễ dành cho phụ nữ.

Tại sạp rau gần đó, bà chủ thoăn thoắt nhặt lá úa và xếp gọn hàng để đón khách.

Chủ sạp hoa quả tranh thủ xem điện thoại giải trí trong lúc chờ khách.

Người bán hàng kỳ vọng dịp 20/10 có thể tăng được doanh thu nhờ nhu cầu tiêu thụ cao so với ngày thường.

Từ sáng sớm, gia đình anh Toàn, chị Hương tất bật chuẩn bị hoa tươi phục vụ khách. Chị Hương cho biết hoa nhập từ đêm ở chợ đầu mối, sau đó chuyển về quầy để phân loại, cắt tỉa.

Theo chị Hương, sức mua năm nay không tăng, tương đương năm trước. Các sạp nhập thêm nhiều loại hoa mới cho khách dễ lựa chọn.

“Ngày lễ khách đông, bận bịu cả ngày nhưng thu nhập tốt hơn nên cũng rất vui'', chị Hương nói.

Với những người phụ nữ ở chợ Nam Trung Yên, ngày lễ bắt đầu từ lúc trời chưa sáng và kết thúc vào tối muộn. Với họ, niềm vui giản dị là khách đông hơn ngày thường giúp tăng thu nhập cho gia đình.