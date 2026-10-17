20/10 đi chơi ở đâu TPHCM? 6 địa điểm vui chơi lý tưởng

Đón chiều trên bến Bạch Đằng

Từ bên bờ sông, TPHCM hiện ra với vẻ đẹp hiện đại, sôi động đầy phóng khoáng. Những toà cao ốc nối tiếp, tàu thuyền qua lại trên đường chân trời rộng mở. Cùng người thân yêu trải nghiệm ngắm thành phố trên chuyến buýt sông xuất phát từ bến Bạch Đằng là lựa chọn thú vị cho ngày 20/10.

Theo đơn vị vận hành Saigon Waterbus, hành trình từ Bạch Đằng tới Bình An mất khoảng 15 phút mỗi chiều. Từ phía sông, khách có thể ngắm những công trình nổi bật, trong đó có Landmark 81.

Ngắm thành phố trên sông đem lại trải nghiệm mới lạ. Ảnh: Saigon Waterbus

Bạn có thể chọn chuyến lúc trời còn sáng, sau đó trở lại khu vực trung tâm dùng bữa tối. Nếu gặp ngày quang mây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng mặt nước lấp lánh ánh nắng xế chiều lộng lẫy. Bạn nên kiểm tra lịch chạy, đặt trước cả lượt đi, lượt về để chủ động thời gian.

Dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngồi uống cafe ở ban công

Con phố Nguyễn Huệ phù hợp với những cuộc hẹn không cần chuẩn bị cầu kỳ. Bạn có thể đi bộ ngắm phố, chụp ảnh giữa các công trình trung tâm mang kiến trúc đặc trưng, chọn một điểm nghỉ chân, cùng nhau chuyện trò khi thành phố lên đèn.

Trong đó, chung cư cafe số 42 Nguyễn Huệ là nơi nhiều người ưa thích. Các quán nằm trong toà nhà cũ, mang nhiều phong cách đa dạng. Một số quán còn có ban công nhìn xuống phố đi bộ, trải nghiệm nhịp sống đô thị về đêm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn đông đúc, nhộn nhịp

Chụp ảnh kỷ niệm ở Bảo tàng Áo dài

Nếu người phụ nữ của bạn có sở thích chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc, hãy dẫn họ đến Bảo tàng Áo dài. Không gian bảo tàng nằm trên đường Long Thuận, được xây dựng giữa khu vườn rộng với những nếp nhà mang kiến trúc truyền thống gợi cảnh làng quê Việt Nam.

Bảo tàng Áo dài trưng bày, giới thiệu áo dài qua từng thời kỳ

Bảo tàng do nhà thiết kế Sỹ Hoàng xây dựng, giới thiệu áo dài qua nhiều thời kỳ và những chiếc áo từng gắn với các nhân vật nổi tiếng. Khách đến đây vừa tìm hiểu câu chuyện trang phục, vừa dạo vườn và chụp ảnh. Bạn có thể chuẩn bị sẵn áo dài, đến tham quan bảo tàng vào buổi sáng để có thêm nhiều thời gian trải nghiệm.

Khám phá ngôi nhà gỗ chứa hàng nghìn hiện vật

Giữa thành phố náo nhiệt, Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam – FITO tại số 41 Hoàng Dư Khương mở ra một không gian khác biệt. Bảo tàng có diện tích gần 600m², gồm một tầng trệt và 5 tầng lầu với 18 phòng trưng bày, lưu giữ hơn 3.000 hiện vật quý về y học cổ truyền.

Điểm nhấn của công trình là kiến trúc gỗ truyền thống. Nổi bật với hệ thống cột, kèo, cầu thang, lan can cùng nhiều chi tiết nội thất bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, tạo ấn tượng với du khách. Đây là lựa chọn dành cho người thích kiến trúc, văn hóa và tò mò về nghề thuốc xưa.

Bạn có thể cùng mẹ tìm hiểu những dụng cụ bào chế, ngắm các chi tiết chạm khắc rồi nối tiếp buổi đi chơi bằng một bữa trưa gần đó. Do bảo tàng có nhiều tầng, nên hỏi trước về điều kiện di chuyển nếu đi cùng người lớn tuổi.

Khám phá Sài Gòn – Chợ Lớn bằng xe buýt 2 tầng

Ngồi trên tầng cao của xe buýt, nhìn những dãy phố và công trình kiến trúc lần lượt đi qua là trải nghiệm đáng thử, kể cả với người đã quen đường sá TPHCM. Bạn được ngắm phố mà không phải tự lái xe, tìm chỗ đỗ hay liên tục tra bản đồ.

Tuyến xe buýt hai tầng Sài Gòn – Chợ Lớn kết nối nhiều điểm văn hóa, kiến trúc và thương mại như chợ Bình Tây, Nhà thờ Cha Tam, các hội quán cùng những tuyến phố lâu đời.

Không chỉ du khách, người dân sinh sống tại TPHCM cũng thích ngồi xe buýt ngắm phố phường

Chuyến đi phù hợp với người thích khám phá thành phố và gia đình muốn cùng nhau đổi cách ngắm phố. Trước khi đặt vé, nên xem rõ lộ trình, thời lượng và quyền lên xuống tại các điểm dừng. Nếu chọn ghế tầng trên thoáng nóc, bạn cần lưu ý thời tiết để buổi đi chơi thoải mái hơn.

Dành một ngày cho rừng ngập mặn và hải sản Cần Giờ

Cần Giờ với cảnh sông nước, rừng ngập mặn và hải sản ngon miệng là lựa chọn cho gia đình hoặc nhóm bạn muốn rời khu vực trung tâm, dành nhiều thời gian khám phá thiên nhiên.

Bạn có thể chọn tham quan Vàm Sát, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn hoặc khám phá khu vực ven biển và chợ Hàng Dương, trải nghiệm quan sát động vật hoang dã, ngắm cảnh và thưởng thức tôm, cua, ghẹ, ốc.

Rừng ngập mặn Cần Giờ được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố

Bạn nên chọn một vài điểm chính thay vì ghép quá nhiều nơi trong ngày. Đi bộ thong thả, nghỉ chân dùng bữa và có thời gian trò chuyện sẽ giúp chuyến đi dễ chịu hơn, nhất là khi có mẹ lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ đi cùng.

Với các điểm bán vé, chuyến tàu và tour xe buýt, nên kiểm tra lịch hoạt động, giá dịch vụ trước khi khởi hành. Một lịch trình vừa sức, có chỗ nghỉ và bữa ăn hợp khẩu vị sẽ giúp cuộc hẹn 20/10 thêm trọn vẹn.