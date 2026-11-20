Nhờ triển khai cơ chế truyền/nhận thông tin tự động giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đã được rút ngắn, còn khoảng 5 - 7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Infographic được thiết kế với sự hỗ trợ của AI