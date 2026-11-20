20.000 người nộp thuế ở trạng thái 06 được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh
Cục Thuế cho biết, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.
Nhờ triển khai cơ chế truyền/nhận thông tin tự động giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đã được rút ngắn, còn khoảng 5 - 7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/20-000-nguoi-nop-thue-o-trang-thai-06-duoc-huy-bo-tam-hoan-xuat-canh-207163.html