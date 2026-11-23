Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 23/11, Tổ Giám sát số 1 của BHXH tỉnh Lâm Đồng do Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT và tháo gỡ khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Xã Hàm Thuận Bắc sau sáp nhập hiện có diện tích 292,7 km² với 26.378 nhân khẩu, trong đó lực lượng lao động chiếm 53,7%. Tính đến ngày 31/10/2026, địa phương đã hoàn thành vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: BHXH bắt buộc đạt 965 người (vượt 28 người so với kế hoạch), BHXH tự nguyện đạt 209 người (đạt 105,5% kế hoạch).

Các đại biểu dự họp

Tuy nhiên, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới đạt 817/900 người và BHYT đạt 22.732 người (tỷ lệ bao phủ 86,2%, còn thiếu 2.330 người so với chỉ tiêu 95,01%). Nguyên nhân chính do từ tháng 9/2026, xã giảm 1 thôn đặc biệt khó khăn, làm hụt 1.200 người được ngân sách cấp thẻ BHYT, cùng với tình trạng một bộ phận người dân chưa tái thủ tục thẻ và một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn chậm đóng bảo hiểm cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Trọng Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận có ý kiến tại cuộc họp

Tại xã Hàm Thuận, sau sáp nhập có 8 thôn, diện tích 198,36 km², dân số 45.319 người. Kết quả phát triển người tham gia BHXH bắt buộc đạt 2.589/2.987 người, đạt tỷ lệ bao phủ 10,6%, còn phải phát triển 397 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 360/342 người, đã vượt chỉ tiêu 18 người.

Tuy nhiên, BHTN có 2.194/2.671 người, cần phát triển 476 người; BHYT có 40.490/43.058 người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,34% (thấp hơn 5,67% so với chỉ tiêu giao là 95,01%), còn phải vận động tham gia 2.568 người.

Trưởng các thôn có ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện địa phương, các thôn đã trao đổi, thảo luận những khó khăn cụ thể, đồng thời đề xuất các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trong năm 2026.

Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc có ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo 2 địa phương khẳng định, sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thời gian còn lại năm 2026. Đối với số người tham gia BHXH tự nguyện còn thiếu, các xã sẽ vận động khoảng 10 - 20 người tham gia hoạt động ở thôn, có hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa tham gia BHXH để đạt chỉ tiêu năm 2026.

Trưởng các thôn có ý kiến tại cuộc họp

Để “về đích” các chỉ tiêu năm 2026, xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như: rà soát dữ liệu thuế để đôn đốc các doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc; gửi danh sách thẻ BHYT sắp hết hạn về từng thôn để vận động những người thuộc hộ mức có sống trung bình và những người hết hạn thẻ tiếp tục tham gia. Đồng thời kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ thẻ cho người khó khăn.

Ông Phạm Duy Hà, Giám đốc BHXH cơ sở Hàm Thuận Bắc có ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn vừa thoát diện đặc biệt khó khăn và tính toán phân bổ tỷ lệ bao phủ theo nơi cư trú của người lao động đi làm ăn xa. Điều này nhằm phản ánh đúng thực tế vì hiện có rất nhiều lao động đi làm và đóng bảo hiểm ở các địa bàn lân cận có khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc tại xã Hàm Thuận Bắc

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền 2 xã trong việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, giao chỉ tiêu đến từng thôn và đẩy mạnh truyền thông an sinh xã hội thời gian qua.

Trưởng đoàn Giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo 2 xã, các thôn và BHXH cơ sở Hàm Thuận Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác phát triển người tham gia. Trong đó, phải tập huấn sâu rộng, đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc nông, lâm, ngư nghiệp, nhất là nhóm người chưa tham gia hoặc sắp hết hạn thẻ BHYT, về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của người sở hữu thẻ BHXH, BHYT.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài ra, cần xác định rõ nguồn đối tượng, chỉ tiêu cần thực hiện; mỗi chỉ tiêu phải có người trực tiếp theo dõi, phụ trách và báo cáo kết quả hằng tuần. Việc tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn đối tượng tiềm năng, tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, trưởng thôn và các đoàn thể. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.