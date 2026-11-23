Các ngân hàng Phố Wall đang hướng tới một năm bội thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), khi hai thương vụ đình đám của Anthropic và SpaceX mang lại tổng cộng hơn 1 tỷ USD phí dịch vụ, theo Reuters.

Theo bản cáo bạch cuối cùng của Anthropic công bố hôm 20/11, liên danh gồm 22 ngân hàng tham gia bảo lãnh phát hành thương vụ IPO trị giá 81,3 tỷ USD của công ty dự kiến nhận khoảng 550 triệu USD phí. Con số này vượt mức khoảng 500 triệu USD mà các ngân hàng thu được từ đợt IPO kỷ lục của SpaceX hồi tháng 6.

Khoản phí trên tương đương khoảng 0,68% số vốn Anthropic huy động được, tương đương tỷ lệ 0,67% trong thương vụ SpaceX. Tổng số tiền Anthropic thu về có thể đạt 93,5 tỷ USD nếu tính cả quyền mua thêm cổ phiếu của nhà đầu tư.

Thông thường, phí bảo lãnh phát hành IPO có thể lên tới 7% tổng số vốn huy động. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm đáng kể với những thương vụ quy mô lớn. Các doanh nghiệp huy động hàng chục tỷ USD thường có vị thế đàm phán tốt hơn, qua đó yêu cầu ngân hàng chấp nhận mức phí thấp hơn so với những công ty nhỏ.

Anthropic nắm lợi thế trong đàm phán phí

Cơ cấu phí của thương vụ Anthropic cho thấy sức mạnh thương lượng của những doanh nghiệp có quy mô IPO đặc biệt lớn.

Theo một nguồn tin am hiểu giao dịch, một số ngân hàng tham gia bảo lãnh chỉ biết chính xác mức thù lao của mình vào tối 19/11, ngay trước khi thương vụ hoàn tất. Điều này cho thấy mức độ bất định hiếm thấy trong quá trình phân chia phí, dù các ngân hàng cạnh tranh quyết liệt để giành suất tham gia những đợt IPO danh giá.

Màn hình trên Tòa nhà Morgan Stanley hiển thị hình ảnh kỷ niệm sự kiện Anthropic, PBC (ANT) tại Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) trong đợt IPO của Anthropic ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Thông thường, phí IPO được chốt khi thương vụ hoàn tất. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp không thông báo trước tỷ lệ phí ước tính cho các đơn vị bảo lãnh là điều ít phổ biến hơn, nguồn tin cho biết.

Một số thương vụ lớn trước đây cũng ghi nhận cách làm tương tự. Năm 2023, Arm, công ty thiết kế chip thuộc sở hữu của SoftBank, thuê 28 ngân hàng bảo lãnh cho đợt IPO trị giá 5 tỷ USD nhưng không đưa ra cơ cấu phí rõ ràng ngay từ đầu. Theo Reuters, SoftBank chỉ công bố cách phân chia thù lao vài ngày trước khi chốt giá phát hành, qua đó có thêm thời gian đánh giá hiệu quả của từng ngân hàng trong quá trình quảng bá thương vụ.

Dù mức phí thấp hơn đáng kể so với các thương vụ nhỏ, những đợt IPO hàng chục tỷ USD vẫn có sức hút lớn đối với các ngân hàng. Việc tham gia những thương vụ mang tính dấu mốc giúp nâng cao uy tín, cải thiện thứ hạng trong các bảng xếp hạng bảo lãnh phát hành và mở ra cơ hội kinh doanh khác như giao dịch cổ phiếu, cho vay hay quản lý tài sản.

Theo bản cáo bạch, Anthropic sẽ trực tiếp chi trả 536,7 triệu USD phí bảo lãnh. Khoản 13,3 triệu USD còn lại do 7 nhà đồng sáng lập thanh toán từ việc bán cổ phiếu trong đợt IPO.

Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai ngân hàng đồng dẫn dắt cả thương vụ Anthropic lẫn SpaceX, dự kiến nhận phần lớn khoản phí. Mỗi ngân hàng được chia khoảng 20,5%, tương đương hơn 110 triệu USD, tổng cộng chiếm khoảng 41% toàn bộ phí bảo lãnh. Phần còn lại được phân bổ cho các ngân hàng khác trong liên danh.

Hưởng lợi từ các "siêu IPO"

Hoạt động IPO trên toàn cầu đang mang lại nguồn thu đáng kể cho các ngân hàng. Theo dữ liệu của Dealogic, các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã huy động hơn 357 tỷ USD từ đầu năm đến nay, gần gấp đôi mức 186 tỷ USD của năm 2025. Riêng SpaceX và Anthropic đóng góp khoảng một nửa tổng giá trị này.

Đây là năm có quy mô IPO lớn thứ hai kể từ năm 1995, chỉ sau năm 2021, khi tổng vốn huy động đạt 609 tỷ USD.

Các ngân hàng Mỹ hưởng lợi lớn bởi các đợt IPO toàn cầu bùng nổ trong năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tại Mỹ, doanh thu từ hoạt động bảo lãnh IPO của các ngân hàng cũng đang ở mức cao nhất trong 5 năm. Morgan Stanley, Goldman Sachs và JPMorgan dẫn đầu bảng xếp hạng, mỗi ngân hàng thu về hơn 330 triệu USD tính đến nay, chưa bao gồm khoản phí từ thương vụ Anthropic. Con số này tăng đáng kể so với mức khoảng 260 triệu USD mỗi ngân hàng trong năm 2025.

Dù vậy, kết quả hiện tại vẫn chưa thể sánh với năm 2021. Khi đó, ba ngân hàng trên đều thu hơn 1 tỷ USD phí bảo lãnh mỗi đơn vị, còn tổng doanh thu IPO của các ngân hàng Mỹ đạt gần 10 tỷ USD.

Đợt bùng nổ năm 2021 được thúc đẩy bởi lãi suất gần 0%, các gói kích thích kinh tế trong đại dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư cá nhân đổ tiền vào thị trường và làn sóng niêm yết của các công ty séc trắng (SPAC).