2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên biển

Clip ghi lại từ Capri cho thấy 2 vòi rồng xoáy nước cùng lúc xuất hiện trên mặt nước và dường như nối với nhau. Hiện tượng tự nhiên hiếm gặp này đã được quan sát thấy phía trên các khối đá Faraglioni nổi tiếng của hòn đảo vào ngày 7/11.

Cả hai cột nước này đều hình thành từ những đám mây bão khổng lồ trên vùng Campania của Ý .

Khu vực này đã nhận được cảnh báo thời tiết màu vàng với dự báo về khả năng xảy ra giông bão lớn. Nguy cơ sạt lở đất gia tăng trong khu vực cũng đã được cảnh báo cho người dân địa phương và khách du lịch.

2 vòi rồng ở ngoài khơi bờ biển Capri. Nguồn: Jam Press

Đoạn clip ấn tượng cho thấy vòi rồng xoáy tròn từ biển và tạo ra những cột không khí và hơi nước bốc lên tận mây. Chúng có hình dạng như cái phễu, nối liền từ biển lên trời và là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp.

Vòi rồng có thể gây ra rủi ro tiềm ẩn cho thuyền bè và các khu vực ven biển nếu chúng tiếp xúc.

Điều này diễn ra sau một sự cố kinh hoàng ở miền nam nước Ý, nơi một vòi rồng nước đổ bộ vào đất liền.

Vòi rồng có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các khu vực ven biển. Nguồn: Jam Press

Tình trạng hỗn loạn xảy ra khi cột nước khổng lồ tiến về phía bãi biển và đổ bộ vào Messina, khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Đoạn clip ghi lại cảnh những chiếc dù che nắng bị cuốn vào cơn lốc xoáy và hất tung khắp bãi cát.

Những chiếc ghế tắm nắng bị vòi rồng cuốn vào và lơ lửng trên không trung vài mét, rồi rơi xuống cạnh các tòa nhà dọc bãi biển.

Vòi rồng khi chạm đất thường tồn tại trong thời gian ngắn nhưng có thể cực kỳ mạnh.