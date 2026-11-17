Lý Nhã Kỳ từ lâu được mệnh danh là "nữ hoàng kim cương" của Vbiz khi sở hữu niềm đam mê đặc biệt với những viên đá quý hiếm có giá trị lên đến hàng chục triệu USD. Nữ diễn viên từng không ít lần khiến cư dân mạng choáng ngợp khi hé lộ bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, trong đó riêng hai viên đá quý từng được cô chia sẻ đã có tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận cảnh một viên kim cương xanh và tiết lộ giá trị lên tới 35 triệu USD (khoảng 900 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Chỉ ít lâu sau, cô tiếp tục khoe thêm một viên kim cương tím dáng oval trị giá khoảng 22 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng). Đi kèm bức ảnh, người đẹp hài hước viết: "Bệnh quá nên thôi ngồi nghiên cứu quả 22 triệu USD này cho mau khỏe". Như vậy, chỉ tính riêng hai món trang sức này, giá trị đã lên tới 57 triệu USD, tương đương khoảng 1489 tỷ đồng.

2 viên kim cương gần 1500 tỷ của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ từng dí dỏm thừa nhận, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cô lại đem viên đá giá 22 triệu USD ra "nghiên cứu" cho mau khỏe. Nữ diễn viên chia sẻ thẳng thắn rằng lúc chưa có người yêu hay chồng, việc lấy hột xoàn ra đếm mỗi đêm chính là cách hữu hiệu nhất để quên đi cảm giác cô đơn.

Không chỉ dừng lại ở hai "siêu phẩm" kể trên, việc kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực đá quý và hàng xa xỉ giúp Lý Nhã Kỳ luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Tại các sự kiện giải trí lớn, Lý Nhã Kỳ luôn diện những bộ trang sức độc bản được cho là có giá từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng.

Sự xa hoa của Lý Nhã Kỳ không chỉ dừng lại ở bộ sưu tập trang sức. Đầu năm 2022, trang tin quốc tế South China Morning Post từng định giá khối tài sản của cô vào khoảng 17 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng thời điểm đó).

Ngoài bộ sưu tập đá quý đắt giá, cô còn nắm trong tay nhiều bất động sản tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu... cùng chiếc du thuyền trị giá khoảng 4,4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), góp phần khẳng định vị thế là một trong những mỹ nhân giàu có bậc nhất làng giải trí Việt.

Chưa hết, truyền thông trong nước từng nhắc đến bộ sưu tập túi xách hiệu của Lý Nhã Kỳ lên tới 400 chiếc đến từ nhiều thương hiệu đắt đỏ hàng đầu thế giới. Số lượng quá lớn khiến đôi lúc chủ nhân cũng chẳng thể quản lý hết, thậm chí bị thất lạc vài chiếc mà không hề hay biết.

Lý Nhã Kỳ từ lâu được mệnh danh là "nữ hoàng kim cương" của Vbiz.

Thế nhưng, khi thông tin "sở hữu 400 tỷ đồng và 5 két sắt chứa kim cương" bị cộng đồng mạng đào lại vào tháng 4/2024, Lý Nhã Kỳ đã nhanh chóng đính chính với sự tự tin quen thuộc. Cô khẳng định con số 400 tỷ đồng đã là câu chuyện của nhiều năm trước, còn hiện tại bản thân đã giàu hơn rất nhiều và đề nghị cư dân mạng hãy "cập nhật con số mới".

Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện hay đăng đàn đáp trả những thông tin liên quan đến mình bị lan truyền trên mạng xã hội: "Vào trang cá nhân của người khác, bạn có thể đưa ý kiến, phát biểu thẳng thắn, góp ý, kể cả là không thích, không bằng lòng nhưng không phải là thích là được chửi, được nhục mạ họ, muốn chôn vùi người ta bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Tôi muốn lên tiếng để cư dân mạng đừng bắt người khác phải chịu đựng bị người khác chửi rủa lăng mạ. Nếu góp ý thật lòng thì mọi người sẽ sử dụng câu từ văn minh mang tính xây dựng để nói. Còn chửi lăng mạ người khác thì không được. Vì chúng ta cần ứng xử có văn hóa trong một xã hội văn minh, và ai cũng cần được tôn trọng bình đẳng như nhau".