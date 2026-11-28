VĐV Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung 400 m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Lúc 18h15 ngày hôm nay (28/11), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc bước vào phần thi chung kết nội dung 400m nữ. Đây là nội dung sở trường của chân chạy người Hà Tĩnh. Dù phải cạnh tranh với những tuyển thủ quốc gia khác như: Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng nhưng Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu rất xuất sắc.

Nữ VĐV vươn lên dẫn đầu ở những mét đầu tiên và duy trì khoảng cách với các đối thủ xếp sau để cán đích đầu tiên với thành tích 53 giây 02, qua đó giành HCV.

Lê Tiến Long giành HCV nội dung 5.000m tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh minh hoạ.

Ngay sau phần thi của Nguyễn Thị Ngọc, một VĐV khác của điền kinh Hà Tĩnh là Lê Tiến Long bước vào thi đấu nội dung khác 5.000m nam. Ngay từ khi xuất phát, Tiến Long đã bứt phá để lọt vào nhóm dẫn đầu, rồi bứt tốc ấn tượng ở vòng cuối cùng để về đích đầu tiên, qua đó giành tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của chân chạy này, trước đó, ngày hôm qua anh cũng đã giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Như vậy, đến thời điểm này, đoàn Hà Tĩnh đã giành 10 tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 25/11 đến 1/12 tại Sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Giải đấu quy tụ 513 vận động viên thuộc 36 đoàn đến từ 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành công an, quân đội, tranh tài ở 52 nội dung. Đội điền kinh Hà Tĩnh tham dự giải với tổng cộng 11 VĐV.