2 VĐV Gia Lai cùng đồng đội giành HCV Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á 2026

Cùng với đó, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam cũng giành ngôi vô địch sau trận chung kết đầy kịch tính với đội tuyển Philippines, thắng chung cuộc với tỷ số 35-31.

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) và Võ Bé Tư (hàng sau, ngoài cùng bên phải) góp công cùng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á 2026. Ảnh: VHF

Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á 2026 quy tụ các đội tuyển trong khu vực, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore. Tham dự giải, đội tuyển bóng ném quốc gia Việt Nam có sự góp mặt của nhiều VĐV tiêu biểu đến từ các trung tâm thể thao trong nước gồm: Gia Lai, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 2 đến 6-11. Tiếp đó, nội dung bóng ném bãi biển sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10-11 cùng tại khuôn viên Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan, cơ sở Chonburi.

Thông qua giải đấu, Ban Huấn luyện có thêm cơ hội rà soát lực lượng, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và thử nghiệm các phương án chuyên môn. Đây cũng là dịp để VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao khả năng phối hợp và bản lĩnh trước những đối thủ trong khu vực.

Trước đó, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh và Võ Bé Tư đã cùng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCĐ tại Giải vô địch bóng ném khu vực 1A châu Á 2026, tổ chức vào cuối tháng 10 tại Hong Kong (Trung Quốc).