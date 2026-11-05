2 vaccine Ebola mới được đưa vào thử nghiệm giữa tâm dịch ở Congo

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan y tế đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử Congo. Hai thử nghiệm vaccine mới được các nhóm chuyên gia của WHO khuyến nghị triển khai hôm 2/11, nhằm đối phó với chủng Bundibugyo - loại virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu.

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Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, một thử nghiệm vaccine đã được tiến hành từ tháng trước, sử dụng Ervebo - loại vaccine được phê duyệt để phòng chống chủng Zaire của virus Ebola, nhưng không được thiết kế để chống lại Bundibugyo. Trong khi đó, hai vaccine mới đang được thử nghiệm được phát triển riêng cho chủng virus này. Kết quả dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.

Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ chủ trì các thử nghiệm, với sự hỗ trợ của WHO và các đối tác. Vaccine được phát triển bởi Đại học Oxford (Anh), phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ và công ty Moderna.

Theo WHO, virus Bundibugyo có tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết Congo đã ghi nhận 10.444 ca nhiễm được xác nhận, đưa đợt dịch này trở thành đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử nước này. Ngoài Congo, Kenya ghi nhận 9 ca mắc, trong đó có 2 trường hợp tử vong; Nigeria xác nhận một ca nhiễm.

Ông Tedros nhấn mạnh vaccine là công cụ quan trọng nhưng không thể thay thế các biện pháp ứng phó đã được chứng minh hiệu quả, gồm phát hiện và điều trị sớm, truy vết người tiếp xúc, cách ly bệnh nhân, mai táng an toàn và phối hợp với cộng đồng.

Người đứng đầu WHO cũng kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ hạn chế đi lại áp dụng đối với những nước có dịch, cảnh báo các biện pháp này có thể khiến các quốc gia e ngại công khai thông tin, từ đó cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. WHO hiện hỗ trợ các nước láng giềng Congo chuẩn bị ứng phó với nguy cơ virus lây lan qua biên giới.