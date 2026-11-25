Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sau 4 ngày tổ chức (21–24/11/2026), Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh thu hút trên 5.000 lượt khách tham quan, mua sắm, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, phiên livestream trực tiếp tại vườn đã kết nối tiêu thụ 600 kg cam Khe Mây, thu hút gần 100.000 lượt tương tác, mở thêm hướng tiếp cận khách hàng cho nông sản địa phương trên nền tảng số.

Để đưa hoạt động bán hàng đến tận nơi sản xuất, đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã trực tiếp di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến vườn cam Hương Đô, dù khoảng cách địa lý khá xa. Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh, cùng các nghệ sĩ.

Việc tổ chức livestream ngay tại vườn cũng tạo nên cách tiếp cận trực quan, sinh động hơn. Người xem có thể quan sát không gian trồng cam, sản phẩm tại vườn và trực tiếp theo dõi quá trình giới thiệu, kết nối mua hàng. Qua đó, thông tin về sản phẩm được truyền tải chân thực hơn, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tìm hiểu và lựa chọn.

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là chương trình đầu tiên triển khai Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Thông qua các hoạt động kết nối cung – cầu, tổ chức không gian bán hàng và ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ sản phẩm, chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước, tạo thêm cơ hội để hàng hóa sản xuất trong nước tiếp cận người tiêu dùng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa trên thị trường.