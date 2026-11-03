2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Đồng Nai

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Thuận Lợi, tính đến cuối tháng 10/2026, địa phương ghi nhận 201 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 133 ca so với cùng kỳ. Hai trường hợp tử vong được ghi nhận vào ngày 28 và 29/10/2026.

Từ tháng 8 đến tháng 10 là giai đoạn sốt xuất huyết gia tăng mạnh trên địa bàn xã. Toàn xã ghi nhận 78 ổ dịch; trong đó, ấp Thuận Hải là điểm nóng với 16 ca mắc, ấp Thuận Phú ghi nhận 9 ca.

Đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đồng Nai kiểm tra, xử lý các vật dụng đọng nước có lăng quăng, góp phần phòng, chống sốt xuất huyết.

Thời gian qua, địa phương đã tăng cường giám sát, phun hóa chất xử lý 100% ổ dịch và duy trì hoạt động diệt lăng quăng vào các ngày cuối tuần. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy tỷ lệ hộ gia đình có lăng quăng, chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng và mật độ muỗi truyền bệnh vẫn ở mức cao.

Ngày 3/11, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đồng Nai do BS.CKI. Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Thuận Lợi.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Thuận Lợi còn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, có nhiều rừng cao su, gây trở ngại cho việc kiểm tra, xử lý đồng loạt và giám sát sau can thiệp.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa duy trì thường xuyên việc vệ sinh môi trường, kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ đọng nước quanh nhà. Công tác truyền thông chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức chưa đa dạng nên kiến thức và ý thức chủ động phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trong khi đó, một số điểm nguy cơ chưa phối hợp đầy đủ với lực lượng phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và kiểm soát nguồn phát sinh muỗi. Những yếu tố trên cho thấy, phun hóa chất xử lý ổ dịch chỉ là một trong các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Để kiểm soát dịch bền vững, người dân cần duy trì vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ đọng nước, không để muỗi có nơi sinh sản. Hoạt động này cần được thực hiện liên tục tại từng hộ gia đình và trong toàn cộng đồng.

Trạm Y tế xã Thuận Lợi đề xuất UBND xã tiếp tục chỉ đạo ban điều hành các ấp, cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và xử lý các điểm nguy cơ; cần duy trì thường xuyên hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, tập trung vào những ấp có số ca mắc cao; đồng thời huy động lực lượng tham gia các đợt diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường.

Trạm Y tế cũng đề xuất quan tâm bố trí kinh phí, phương tiện, máy phun và các nguồn lực cần thiết để triển khai phun hóa chất diện rộng khi có chỉ định chuyên môn và yêu cầu xử lý dịch.

BS.CKI. Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đồng Nai cho biết, sốt xuất huyết trên địa bàn đang ở mức cao. Ông đề nghị UBND cấp xã quyết liệt chỉ đạo, huy động các ban, ngành và cộng đồng tham gia phòng, chống dịch; tăng cường giám sát ca bệnh, muỗi truyền bệnh, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh.