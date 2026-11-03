2 trực thăng va chạm khi hạ cánh, 4 người thương vong

Đoạn clip ghi lại cho thấy 2 chiếc trực thăng va chạm mạnh vào nhau giữa không trung trước khi mất kiểm soát và lao xuống.

Hôm 3/11, một nhóm du khách đã chứng kiến thảm kịch xảy ra chỉ cách họ vài mét ở trên khu vực đỉnh Everest của Nepal.

Một công dân Ấn Độ, người có mặt trên chiếc trực thăng của hãng Fishtail Air, đã tử vong do vết thương sau vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người này là Vasanth Kumar Balaramaramadu, 47 tuổi.

Ông Shailesh Krishna Patel, 49 tuổi, quốc tịch New Zealand, hành khách trên cùng chuyến bay, đã bị thương trong vụ tai nạn. Ông đã được trực thăng của hãng Prabhu Air đưa đến Bệnh viện Mediciti ở Kathmandu, theo lời thanh tra Mausam Tamang.

Cả hai phi công trực thăng đều bị thương và được đưa đến Kathmandu để điều trị y tế thêm.

Hai chiếc trực thăng mất kiểm soát và lao xuống đất. Ảnh: East2West

Vụ va chạm liên quan đến máy bay của hãng Air Dynasty và Fishtail Air, xảy ra vào khoảng 8h10.

Fishtail Air cho biết máy bay trực thăng của họ đang chở những hành khách được giải cứu từ khu vực Everest thì bị rơi khi hạ cánh.

Cảnh sát chưa xác nhận tổng số người trên trực thăng.

Cả hai chiếc trực thăng đều cố gắng hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng Pheriche cùng lúc.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy 2 chiếc trực thăng bay sát nhau một cách nguy hiểm trước khi cánh quạt của chúng va chạm.

Một quan chức của hãng Dynasty Air cho biết chiếc trực thăng của họ chỉ chở hàng hóa.