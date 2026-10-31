2 trực thăng bất ngờ va chạm giữa không trung, vỡ nát thành nhiều mảnh

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h15 hôm thứ Năm gần sân bay thành phố McMinnville, phía tây bắc bang Oregon, Mỹ.

Cảnh sát trưởng hạt Yamhill Sam Elliott xác nhận 3 nạn nhân gồm Maddie Aasbo, 22 tuổi, huấn luyện viên bay đến từ bang Texas; Tyler Sturdevant, 38 tuổi, phi công tại bang Oregon và học viên phi công đến từ Vương quốc Anh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Aasbo ở trên 1 chiếc trực thăng cùng học viên phi công. Sturdevant là người duy nhất có mặt trên chiếc trực thăng còn lại.

Sau cú va chạm giữa không trung, cả 2 phương tiện rơi xuống cánh đồng gần sân bay McMinnville. Chiếc trực thăng màu đỏ bị vỡ thành nhiều mảnh, trong khi chiếc màu xanh lá cây nằm lật ngược tại hiện trường.

Sau cú va chạm giữa không trung, cả 2 phương tiện rơi xuống cánh đồng gần sân bay McMinnville. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Yamhill /CNN

Mảnh vỡ từ vụ tai nạn nằm rải rác trên cánh đồng, buộc các điều tra viên phải tiến hành tìm kiếm trong khu vực rộng. Thành phố McMinnville nằm cách Portland khoảng 64 km về phía tây nam.

Theo Sở Giao thông vận tải Oregon, đoạn đường dài khoảng 1,6 km trên tuyến cao tốc 233 gần hiện trường phải phong tỏa trong chiều cùng ngày. Cơ quan này chưa thông báo thời điểm dự kiến mở cửa trở lại.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết 2 phương tiện liên quan gồm trực thăng Robinson R-22 và Airbus AS350.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc Robinson R-22 đang được sử dụng cho chuyến bay huấn luyện. Trong khi đó, chiếc Airbus AS350 thực hiện chuyến bay phục vụ công tác bảo dưỡng.

NTSB đang chủ trì cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. FAA cũng mở cuộc điều tra riêng. Cảnh sát trưởng hạt Yamhill cho biết các điều tra viên liên bang đã có mặt tại hiện trường vào tối cùng ngày.

Jerry Trimble Helicopters, đơn vị vận hành 1 trong 2 chiếc trực thăng, xác nhận máy bay của công ty có liên quan đến sự cố. Đây là doanh nghiệp đào tạo phi công trực thăng, đồng thời cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện phục vụ các chuyến bay tư nhân.

Trong tuyên bố được phát đi sau vụ tai nạn, công ty bày tỏ đau buồn, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người chịu ảnh hưởng. Jerry Trimble Helicopters cho biết đang hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Nguyên nhân khiến 2 trực thăng va chạm giữa không trung hiện chưa được công bố.