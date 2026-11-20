Sau ngày 20/10 - thời điểm Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tạm dừng thu phí với 2 trạm BOT Bến Thủy (thu phí hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (nhà đầu tư) và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (doanh nghiệp dự án) đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai công tác khắc phục, sửa chữa trên 2 đoạn tuyến quốc lộ 1. Trong ảnh: Doanh nghiệp cào bóc, thảm lại mặt đường trên quốc lộ 1, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

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Các dây chuyền cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa được triển khai đồng thời trên cả hai tuyến. Tùy mức độ hư hỏng từng đoạn tuyến, doanh nghiệp triển khai phương án thay thế một hoặc cả hai lớp bê tông nhựa, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường cũ.

Đến nay, tổng khối lượng thảm sửa mặt đường bê tông nhựa trên hai đoạn tuyến quốc lộ 1 đạt gần 30.000 m2. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đã cào gọt hằn lún, bù phụ các vị trí lún lõm, đục sửa mặt đường hư hỏng cục bộ và sơn, kẻ vạch đường. Trong ảnh: Doanh nghiệp cào bóc, thảm lại mặt đường trên quốc lộ 1, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Riêng với QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), tính tới ngày 20/10, doanh nghiệp đã khắc phục, sửa chữa được khối lượng 25.500 m2. Các đoạn tuyến được cào bóc, thảm lại có mặt đường hư hỏng nặng qua các khu vực đông dân cư ở địa phận xã Can Lộc và phường Nam Hồng Lĩnh. Trong ảnh: Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã được cào bóc, thảm lại.

Vào ngày 17/11, đoàn liên ngành do Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục, bảo trì của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT Tuyến tránh thành phố Vinh trên QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ).

Sau quá trình kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ II báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên 2 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An làm căn cứ để quyết định 2 trạm BOT Bến Thủy có được thu phí trở lại sau 1 tháng tạm dừng hay không. Tuy nhiên, theo xác nhận từ cơ quan quản lý đường bộ và doanh nghiệp, tới sáng 20/11, 2 trạm BOT Bến Thủy vẫn chưa được thu phí trở lại.

Thời gian qua, dù có nhiều nỗ lực trong khắc phục, sửa chữa hư hỏng, tuy nhiên, với việc Dự án sửa chữa đại tu với tổng kinh phí gần 640 tỷ đồng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên trên 2 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, nhiều vị trí vẫn đang bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng tới an toàn của người và phương tiện qua lại. Trong ảnh: Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu Già, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý đường bộ, trường hợp Dự án sửa chữa đại tu được phê duyệt, triển khai, các hư hỏng trên 2 đoạn tuyến quốc lộ 1 mới có thể được khắc phục triệt để. Trong ảnh: Hư hỏng trên quốc lộ 1, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026 trong thời hạn 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến tránh TP Vinh và QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Dù đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở và 2 lần xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiến độ và chất lượng sửa chữa của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm ATGT. Tình trạng nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu trong 30 ngày tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và ATGT. Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do. Theo lý giải của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, việc đại tu cần nguồn vốn lớn, trong khi doanh thu tại 2 trạm BOT Bến Thủy giảm mạnh do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thực hiện giảm tối đa (100%) phí dịch vụ đường bộ cho phương tiện khu vực lân cận trạm thu phí Bến Thủy 1 theo chủ trương của Bộ Xây dựng, cùng sự phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và công trình giao thông kết nối khác được đưa vào khai thác. Điều này dẫn tới doanh thu bình quân tại dự án giai đoạn năm 2021 – 2025 chỉ đạt 66% so với dự báo trong phương án tài chính. Riêng trong năm 2025 doanh thu chỉ đạt 36% và 9 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 32% so với phương án tài chính. Điều này tạo áp lực đối với việc cân đối dòng tiền, bố trí nguồn vốn thực hiện đại tu.