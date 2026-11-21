2 trạm BOT Bến Thủy được thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11,

Theo thông tin từ Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco 4), Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chấp thuận về việc thu phí trở lại tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy II thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Việc thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11/2026, bằng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định.

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh sẽ bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24h trong những ngày đầu thu phí trở lại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT và cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

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Doanh nghiệp khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, ngay sau khi bị tạm dừng thu phí, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (nhà đầu tư) đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án - Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ (máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và thiết bị phụ trợ) để thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948 m2.

Song hành với việc thảm lại mặt đường, doanh nghiệp dự án đã triển khai nhiều mũi thi công hiện trường để cào gọt, bù phụ hằn lún vệt bánh xe bằng bê tông nhựa; xử lý các vị trí hư hỏng cục bộ; sơn kẻ vạch đường; chỉnh trang và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu trên toàn tuyến...

Quá trình thi công luôn nhận được sự theo dõi, đôn đốc sát sao của Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II và các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực. Số liệu và tiến độ thi công được tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng ngày, hằng tuần gửi các cơ quan quản lý theo quy định.

Ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục trên toàn tuyến. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp trong thời gian tạm dừng thu phí; đồng thời kiểm đếm, xác nhận các khối lượng công việc đã hoàn thành.

Đến nay, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu; trên tuyến không còn hư hỏng mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.