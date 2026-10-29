2 tổ chức Hội phụ nữ Đồng Tháp - Prey Veng tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chào mừng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang và lãnh đạo Hội LHPN các xã, phường giáp biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Prey Veng do bà Long KunThea, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Công tác Phụ nữ và nhiều sở, ngành của tỉnh bạn.

Bà Long KunThea, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng phát biểu tại buổi hội đàm.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của 2 tổ chức Hội trong duy trì và thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Đồng chí nhấn mạnh, những hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa hai địa phương, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, 2 tổ chức Hội tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân; quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, rà soát các nội dung hợp tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi hội đàm.

Qua 2 năm triển khai Bản thỏa thuận hợp tác ký ngày 27-9-2022, Hội Phụ nữ 2 tỉnh duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, thăm hỏi, giao lưu nhân dịp lễ, tết; phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của 2 nước, nhất là các quy định về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm xuyên biên giới.

Hội Phụ nữ tỉnh Prey Veng tổ chức 7 diễn đàn tuyên truyền về đạo đức xã hội, giá trị của người phụ nữ và gia đình Khmer, công nghệ kỹ thuật số, thu hút 355 người tham gia, trong đó có 247 phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe sinh sản, phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương cũng được quan tâm thực hiện.

Đại biểu đoàn công tác tỉnh Prey Veng phát biểu tại buổi hội đàm.

Tại khu vực biên giới, các cấp Hội phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các ngành tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; duy trì 11 tổ với 234 thành viên, trong đó có 50 nữ. 2 bên còn phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị về xây dựng cộng đồng an toàn, di cư an toàn, phòng, chống tệ nạn xã hội, lừa đảo trực tuyến và mua bán người qua biên giới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế và thực hiện bình đẳng giới.

Công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều kết quả thiết thực. Hội Phụ nữ tỉnh Prey Veng phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và chăm lo cho 4 trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình và 58 trường hợp bị xâm hại tình dục. Hội cũng phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 2.340 hộ gia đình; cấp phát 55.182 bếp tiết kiệm năng lượng, 18.394 bình lọc nước và tổ chức đào tạo nghề cho 5.133 người, trong đó có 4.152 phụ nữ.

Thượng tá Nguyễn Vũ Hợp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi hội đàm.

Về phía Đồng Tháp, Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội huy động 25 tỷ đồng hỗ trợ hơn 1.000 hộ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp và quảng bá sản phẩm OCOP. Trong công tác an sinh xã hội và đối ngoại nhân dân, các cấp Hội vận động khoảng 4,7 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, học bổng và xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn khu vực biên giới; trao 30 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho phụ nữ gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Prey Veng. Riêng Hội LHPN xã Tân Hồng vận động trao 50 suất học bổng và 10 xe đạp, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng cho con em người Campuchia gốc Việt, góp phần tạo điều kiện học tập và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi hội đàm, đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế trong trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác; tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các cái giải pháp tăng cường công tác phối hợp.

Đại biểu phát biểu tại buổi hội đàm.

Thời gian tới, 2 bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin thường xuyên; tăng cường tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia; nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi hội đàm, bà Long KunThea khẳng định, quan hệ Campuchia - Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện. 2 nước luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, phù hợp với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm và bà Long KunThea đại diện 2 tổ chức Hội phụ nữ của 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng ký kết nội dung hoạt động hợp tác năm 2027 trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 tỉnh.

Đối với quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Prey Veng và Đồng Tháp, bà Long KunThea đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo, chính quyền 2 địa phương trong triển khai các nội dung hợp tác, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng và Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Bà Long KunThea tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Bà Long KunThea bày tỏ tin tưởng, trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hữu nghị truyền thống, mối quan hệ giữa hai nước Campuchia - Việt Nam nói chung, giữa Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng và Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển bền chặt.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm tặng quà lưu niệm cho bà Long KunThea.

Nhân dịp này, bà Long KunThea gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến lãnh đạo tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đồng Tháp, lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh. Đồng thời, bà cảm ơn lãnh đạo và Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức chu đáo các hoạt động đón tiếp, tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, góp phần vào thành công của chuyến công tác.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bà Long KunThea mong muốn thời gian tới, Hội Phụ nữ 2 địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa phụ nữ 2 tỉnh.

Đại biểu thưởng thức tiết mục văn nghệ Việt Nam - Campuchia Samaiki.

Dịp này, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm và bà Long KunThea đại diện 2 tổ chức Hội phụ nữ của 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng ký kết nội dung hoạt động hợp tác năm 2027 trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 tỉnh. 2 bên trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và quyết tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.