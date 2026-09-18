2 thói quen của chồng có thể làm tăng yếu tố nguy cơ ung thư vú ở vợ

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ. Tuy nhiên, bệnh không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất và không thể kết luận rằng một vài thói quen của người chồng là nguyên nhân trực tiếp khiến người vợ mắc bệnh.

Bên cạnh tuổi tác, tiền sử gia đình và yếu tố di truyền, một số yếu tố liên quan đến lối sống cũng có thể tác động đến nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, khói thuốc và đồ uống có cồn là hai vấn đề cần được lưu ý.

Chồng thường xuyên hút thuốc, vợ trở thành người hút thuốc thụ động

Nhiều người cho rằng hút thuốc chỉ gây hại cho người trực tiếp sử dụng. Thực tế, những người sống chung với người hút thuốc cũng có thể thường xuyên hít phải khói thuốc. Nếu chồng có thói quen hút thuốc trong phòng khách, phòng ngủ, ô tô hoặc những không gian kín, người vợ có thể phải tiếp xúc với khói thuốc trong thời gian dài.

Hút thuốc trực tiếp hay thụ động đều có nguy cơ gây ung thư.

Khói thuốc chứa nhiều hóa chất độc hại, trong đó có các chất được xác định là chất gây ung thư. Đối với ung thư vú, mối liên hệ giữa hút thuốc thụ động và nguy cơ mắc bệnh phức tạp hơn so với một số loại ung thư khác. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa phơi nhiễm khói thuốc và nguy cơ ung thư vú, nhưng mức độ nguy cơ còn phụ thuộc vào thời gian, mức độ tiếp xúc cùng nhiều yếu tố khác.

Đáng chú ý, hút thuốc ngoài ban công hoặc gần cửa sổ cũng không loại bỏ hoàn toàn phơi nhiễm. Các chất từ khói thuốc có thể tồn tại và bám trên quần áo, tóc, đồ đạc hoặc các bề mặt trong nhà. Vì vậy, cai thuốc vẫn là biện pháp tốt nhất. Nếu chưa thể bỏ thuốc, người hút cần tránh hút trong nhà, phòng ngủ, ô tô và gần vợ con.

Thường xuyên rủ vợ uống rượu bia

Một thói quen khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe là uống rượu bia thường xuyên. Trong nhiều gia đình, việc uống bia vào buổi tối, cuối tuần hoặc trong những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành thói quen. Khi người chồng thường xuyên rủ hoặc khuyến khích vợ uống cùng, lượng đồ uống có cồn mà người vợ sử dụng cũng có thể tăng theo.

Cần tránh xa rượu bia, chất kích thích.

Khác với nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về thực phẩm, mối liên hệ giữa rượu bia và ung thư vú đã được nghiên cứu. Việc sử dụng đồ uống có cồn có liên quan đến nguy cơ ung thư vú cao hơn, và nguy cơ có xu hướng tăng khi lượng rượu tiêu thụ tăng.

Rượu có thể tác động đến nồng độ một số hormone, trong đó có estrogen. Quá trình chuyển hóa ethanol cũng tạo ra acetaldehyde, chất có khả năng gây tổn thương tế bào và DNA.

Ngoài ra, những buổi nhậu kéo dài thường đi kèm ăn nhiều, thức khuya và ít vận động. Nếu duy trì trong thời gian dài, lối sống này có thể góp phần làm tăng cân. Thừa cân, béo phì, đặc biệt sau mãn kinh, cũng là một yếu tố liên quan đến nguy cơ ung thư vú. Do đó, việc giảm hoặc tránh đồ uống có cồn không chỉ có lợi cho người vợ mà còn tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

Phòng ung thư vú không chỉ bắt đầu từ hai thói quen

Hai yếu tố trên không phải nguyên nhân trực tiếp quyết định một phụ nữ có mắc ung thư vú hay không. Đây là bệnh lý đa yếu tố, trong đó tuổi tác, tiền sử gia đình, gene, nội tiết, cân nặng và lối sống đều có thể đóng vai trò nhất định.

Phụ nữ nên duy trì cân nặng phù hợp, vận động thường xuyên, hạn chế hoặc tránh rượu bia, không hút thuốc và tránh tiếp xúc với khói thuốc.

Bên cạnh đó, cần chú ý những thay đổi bất thường ở vú như xuất hiện khối mới, núm vú tụt bất thường, tiết dịch núm vú, đặc biệt là dịch có máu, da vú lõm hoặc thay đổi không rõ nguyên nhân về hình dạng, kích thước vú.

Những dấu hiệu của ung thư vú.

Một khối u ở vú không đồng nghĩa chắc chắn là ung thư, nhưng những dấu hiệu mới xuất hiện hoặc kéo dài nên được bác sĩ đánh giá.

Tầm soát cũng đóng vai trò quan trọng. Phương pháp và thời điểm tầm soát phụ thuộc vào tuổi, tiền sử gia đình, yếu tố di truyền và mức nguy cơ của từng người. Phụ nữ có mẹ, chị em gái hoặc con gái từng mắc ung thư vú, đặc biệt khi người thân mắc bệnh ở độ tuổi trẻ, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ.