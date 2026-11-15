2 thời điểm dễ xảy ra đột quỵ khi trời trở lạnh

Đột quỵ sau khi tắm sớm

Trường hợp khác là nam bệnh nhân 56 tuổi, vào cấp cứu vì đột ngột yếu 1 nửa bên trái. Theo người bệnh, sáng sớm ông còn tranh thủ lên sân thượng tập thể dục và xuống tắm. Sau tắm, ông cảm nhận chân tay yếu dần nên nhờ con đưa đi cấp cứu. May mắn, bác sĩ ghi nhận đột quỵ nhồi máu não và trong giờ vàng nên bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết.

Còn anh N.N.K. (35 tuổi, Hà Nội) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 10/11 sau khi bất ngờ ngất xỉu tại nhà. Theo người thân, thời gian gần đây, anh thường xuyên tắm vào sáng sớm vì làm theo một số hướng dẫn trên mạng cho rằng thói quen này giúp thải độc, tốt cho sức khỏe.

Thời điểm nhập viện, huyết áp của bệnh nhân tăng lên 180 mmHg. Các bác sĩ nghi ngờ nguy cơ đột quỵ nên chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Tuy nhiên, kết quả chụp chiếu không ghi nhận tổn thương não.

Qua theo dõi điện tim liên tục trong 24 giờ, bác sĩ phát hiện bệnh nhân xuất hiện cơn ngừng tim. Anh được chẩn đoán mắc rối loạn nhịp tim bẩm sinh và được tư vấn đặt máy tạo nhịp tim để phòng ngừa nguy cơ biến cố nguy hiểm.

Bệnh nhân cấp cứu đột quỵ tại BV Bạch Mai. Ảnh: P.Hải.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, khi tiếp xúc với môi trường lạnh, cơ thể tự động co mạch máu ngoại vi để hạn chế thất thoát nhiệt, duy trì thân nhiệt cho các cơ quan quan trọng.

Phản ứng này khiến sức cản mạch máu tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn và huyết áp có thể tăng. Ở người khỏe mạnh, cơ thể thường thích nghi được với sự thay đổi này. Tuy nhiên, ở người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, tình trạng co mạch và huyết áp tăng có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra biến cố.

Đặc biệt, huyết áp tăng cao có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết não ở người có thành mạch tổn thương hoặc suy yếu. Trong khi đó, những thay đổi về tuần hoàn và các yếu tố đông máu cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu não.

2 thời điểm cần cảnh giác

Theo bác sĩ Mạnh, người dân cần đặc biệt chú ý vào ban đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ thường xuống thấp. Đây là những thời điểm cơ thể dễ chịu tác động từ sự thay đổi nhiệt độ, nhất là khi đang ngủ hoặc vừa thức dậy.

Một tình huống cần tránh là đột ngột bước từ phòng ấm ra ngoài trời lạnh khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Chênh lệch nhiệt độ có thể kích thích phản ứng co mạch, khiến huyết áp tăng và tạo thêm gánh nặng cho hệ tuần hoàn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tắm nước lạnh, hạn chế tắm quá khuya trong những ngày rét sâu. Khi vừa thức dậy, không nên lập tức vận động mạnh hoặc thực hiện các hoạt động gắng sức. Thay vào đó, hãy ngồi dậy từ từ, vận động nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi.

Nhóm cần đặc biệt lưu ý gồm người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, bệnh lý mạch máu hoặc có tiền sử bệnh tim mạch.

Để giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh, BS Mạnh khuyến cáo người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể và kiểm soát tốt các bệnh lý nền, đặc biệt là tăng huyết áp và đái tháo đường.

Khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, người dân nên mặc đủ ấm, chú ý bảo vệ đầu, cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch hoặc có sức khỏe yếu nên hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp.

Người mắc tăng huyết áp cần đo và theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột. Người mắc đái tháo đường cần kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế muối, đường, chất béo bão hòa và không lạm dụng rượu bia. Việc tập luyện thể chất vẫn cần được duy trì trong mùa lạnh, nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp, khởi động kỹ và tránh vận động gắng sức đột ngột khi trời rét.