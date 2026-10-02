2 thiếu niên sinh năm 2002 lạng lách, đánh võng trên đường

Ngay sau khi phát hiện đoạn video, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh các thông tin liên quan. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 27/9, trên Quốc lộ 45, thuộc địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh lạng lách, đánh võng được ghi lại

Kết quả xác minh cho thấy, người trực tiếp điều khiển phương tiện là T.M.T, sinh năm 2012, trú tại xã Yên Định. Người ngồi phía sau là T.H.S, sinh năm 2002, cùng trú tại xã Yên Định.

Phòng Cảnh sát giao thông xác định T.M.T có 5 hành vi vi phạm, gồm: điều khiển phương tiện khi chưa đủ độ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển số theo quy định và có hành vi lạng lách, đánh võng.

2 thiếu niên tại cơ quan công an

Đối với T.H.S, cơ quan chức năng xác định người này cũng có hành vi vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc làm rõ người trực tiếp điều khiển phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông xác định T.V.M, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Định, là chủ phương tiện và đã có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình và chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng và giao phương tiện cho người khác. Việc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở người vi phạm quy định hoặc lạng lách, đánh võng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các gia đình, chủ phương tiện cần kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, giao và sử dụng phương tiện.

Đồng thời, thanh thiếu niên cần nghiêm túc chấp hành các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và trang bị kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.