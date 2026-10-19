2 thí sinh Hà Tĩnh trình diễn giàu cảm xúc, cùng vào Liveshow 4 Sao Mai 2026

12 thí sinh tranh tài tại đêm Liveshow 3, Vòng chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Sau hai đêm diễn, tối 18/10, Vòng chung kết Sao Mai 2026 tiếp tục diễn ra Liveshow 3 với chủ đề “Tình ca”. Tại đêm thi, các thí sinh lựa chọn những ca khúc về tình yêu, đồng thời thể hiện dấu ấn riêng qua cách xử lý ca khúc và phong cách trình diễn.

Ban Giám khảo Liveshow 3 gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời là Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu - Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Mộc An tại Liveshow 3. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc) lựa chọn ca khúc “Mênh mang một khúc sông Hồng” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Với giai điệu trữ tình, tác phẩm gợi lên vẻ đẹp dòng sông Hồng, những giá trị văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Video: Nguyễn Mộc An trình diễn ca khúc “Mênh mang một khúc sông Hồng”. (Nguồn: VTV)

Nhận xét về phần trình diễn, NSND Tấn Minh ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Mộc An khi thử sức với ca khúc nằm ngoài vùng an toàn. Tuy nhiên, giám khảo cho rằng, tác phẩm mang màu sắc dân gian đương đại nhưng thiên về nhạc nhẹ, trong khi màu giọng của Mộc An đậm chất dân gian. Điều này khiến nữ thí sinh gặp khó khăn ở một số nốt và những đoạn chuyển từ giọng thật sang giọng giả.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm đánh giá Mộc An có chất giọng tốt, song nhận định ca khúc khá khó và chưa giúp thí sinh phát huy hết thế mạnh. Nữ giám khảo khuyên Mộc An nên lựa chọn tác phẩm phù hợp hơn với màu giọng của mình.

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm) thể hiện ca khúc “Thương nhớ hậu phương”, sáng tác của Trần Khánh Ly. Bài hát khắc họa nỗi nhớ thương, tình cảm thủy chung của những người ở lại nơi hậu phương. Qua phần trình diễn, Thu Hà truyền tải những tình cảm sâu nặng cùng sự hy sinh thầm lặng phía sau những năm tháng xa cách.

Thu Hà tại Liveshow 3. (Ảnh: VTV)

Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu đánh giá tổng thể phần trình diễn của Thu Hà rất tốt, đặc biệt ở những đoạn thể hiện rõ màu sắc của người con gái xứ Nghệ và chất liệu dân gian. Tuy nhiên, ở một số đoạn chậm, giám khảo cho rằng cách xử lý có phần pha trộn giữa dân gian, nhạc nhẹ và thính phòng, khiến các chất liệu chưa thực sự hòa quyện.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn hài lòng với phần thể hiện của Thu Hà, đồng thời đánh giá cao chất giọng của nữ thí sinh. Giám khảo cho rằng Thu Hà nên lựa chọn những ca khúc thuần dân gian hơn để thể hiện rõ phong cách và phát huy thế mạnh. Cùng chung nhận xét, NSND Tấn Minh đánh giá Thu Hà có giọng hát chắc chắn, giàu cảm xúc, nhưng việc ca khúc sử dụng nhiều chất liệu khác nhau đã phần nào ảnh hưởng đến sự ổn định của âm thanh, khiến một số đoạn chưa thật chắc nốt.

Video: Hoàng Thu Hà thể hiện ca khúc “Thương nhớ hậu phương”. (Nguồn: VTV)

Liveshow 3 tiếp tục áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà cùng 8 thí sinh khác giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Hai thí sinh Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh phải dừng bước tại Sao Mai 2026.

Liveshow 4 Vòng chung kết Sao Mai 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ Chủ nhật, ngày 25/10/2026 trên kênh VTV3 và nền tảng VTVgo.