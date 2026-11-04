2 thanh niên nhảy sông cứu học sinh đuối nước

Theo đó, khoảng 5h50 cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) đang đi làm qua cầu Rào Trổ (thuộc thôn Mỹ Lâm) thì phát hiện một chiếc xe đạp điện và đôi dép vô chủ trên cầu. Nghi có chuyện chẳng lành, anh nhìn xuống sông và phát hiện một em nhỏ đang chới với giữa dòng nước dữ.

Không một phút do dự, anh Hải lập tức hô hoán mọi người rồi lao mình xuống sông bơi ra cứu nạn. Cùng lúc đó, anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) phát hiện sự việc cũng liền nhảy xuống, đồng lòng phối hợp ứng cứu.

Phát hiện người đuối nước, 2 thanh niên đã nhanh chóng ứng cứu nạn nhân an toàn (Ảnh cắt từ clip)

Thời điểm hai anh tiếp cận thì nạn nhân đã bị chìm hẳn dưới nước. Các anh phải lặn xuống để tìm kiếm, may mắn nam sinh đã được tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Được biết, lúc xảy ra sự việc có vài người xung quanh nhưng do không biết bơi nên không thể xuống cứu. Bản thân anh Hải và anh Trọng chỉ nghĩ duy nhất một điều lúc đó là phải cứu người thật nhanh.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cho biết địa phương đang lên kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời để tôn vinh hành động dũng cảm, đậm tính nhân văn của hai công dân nói trên.