Người dân Đà Lạt 'giải cứu' 2 taxi kẹt giữa dốc Thấy 2 chiếc taxi bị mắc kẹt trên con dốc ở đường Lê Văn Tám (phường Xuân Hương - Đà Lạt), hàng chục người dân xúm vào hỗ trợ, giúp hai tài xế thoát khỏi tình huống.

Sáng 27/11, khi đi làm ngang qua con dốc đoạn nối đường Lê Văn Tám và Khởi Nghĩa Bắc Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Trương Định Mạnh (sinh năm 1991) bắt gặp cảnh hai chiếc taxi mắc kẹt, không thể di chuyển lên phía trên.

Chứng kiến nhiều người dân xúm lại hỗ trợ các tài xế, anh lấy điện thoại ghi lại sự việc rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Mạnh cho biết ban đầu, một chiếc taxi gặp sự cố khi di chuyển trên con dốc. Một chiếc taxi khác sau đó được gọi đến hỗ trợ kéo xe lên, song cũng mắc kẹt.

Lúc này, các tài xế tiếp tục nhờ một người lái xe bán tải đến ứng cứu. Tuy nhiên, do lo ngại chiếc xe thứ ba cũng gặp tình huống tương tự nếu di chuyển xuống dốc, mọi người chưa vội thực hiện phương án này.

"Trong lúc các tài xế đang loay hoay tìm cách xử lý, một người dân sống gần đó lên tiếng kêu gọi mọi người mỗi người góp một tay đẩy xe. Chỉ sau ít phút, hàng chục nam giới tập trung lại, nhanh chóng tham gia hỗ trợ", anh Mạnh kể.

Sau khi đưa được chiếc taxi phía trên lên khỏi dốc, nhóm người tiếp tục quay xuống giúp chiếc xe còn lại. Do một bên bánh xe bị mắc vào rãnh thoát nước, mọi người phải dùng thêm ván gỗ để kê bánh, hỗ trợ xe di chuyển. Sau khoảng 15 phút, cả hai chiếc taxi đều được đưa lên khỏi con dốc an toàn.

Theo anh Mạnh, hai tài xế sau đó gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Một người dân trong xóm chỉ nhờ các tài xế hỗ trợ khắc phục phần bờ mương bị hư hỏng do xe mắc kẹt, tránh gây nguy hiểm cho những người đi đường sau đó.

Là người sinh sống tại Đà Lạt, anh Mạnh cho biết đoạn dốc này có chiều dài ước tính hơn 100 m. Không chỉ có độ dốc lớn, tuyến đường còn có khúc cua gấp, gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển. Anh từng chứng kiến không ít người đi xe máy bị ngã hoặc không thể lên hết con dốc này.

Anh Mạnh cũng so sánh con dốc trên đường Lê Văn Tám với con dốc Nhà Bò nổi tiếng Đà Lạt. Theo đó, dốc Nhà Bò nằm trên đường Đào Duy Từ, dài gần 100 m, cao hàng chục mét, mặt đường chỉ rộng khoảng 2 m. Với độ dốc lớn, nơi đây từng ghi nhận nhiều trường hợp người đi xe máy, xe đạp mất đà, ngã khi di chuyển.

Dù vậy, nhờ địa hình đặc biệt và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim, MV ca nhạc, con dốc trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Mai An