2 tàu cao tốc va chạm khốc liệt tại Tây Ban Nha

"Ít nhất 39 người đã thiệt mạng sau khi hai tàu cao tốc va chạm nhau tại Tây Ban Nha. Số lượng thương vong dự kiến còn tăng lên", một người phát ngôn khu vực cho biết.

2 đoàn tàu từ các đơn vị vận hành Renfe và Iryo đã va chạm nhau ngay sau 9h, ở giữa các thị trấn Mora và Orgaz, phía Nam Madrid. Vụ va chạm khiến 2 toa tàu trật bánh.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các toa tàu nằm lật nghiêng dưới mương, các dịch vụ khẩn cấp đang hỗ trợ tại hiện trường.

Đơn vị vận hành đường sắt Adif cho biết, vụ việc liên quan đến một đoàn tàu cao tốc Renfe và một đoàn tàu cao tốc Iryo đang di chuyển từ Madrid đến Seville.

Adif cho biết trong một thông điệp được đăng trên X: "Giao thông trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia đã bị đình chỉ sau một vụ va chạm từ phía sau giữa 2 đoàn tàu".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chia sẻ rằng ông "bàng hoàng trước vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Toledo" và bày tỏ "sự chia sẻ, đoàn kết và hỗ trợ tới tất cả các nạn nhân và gia đình của họ."

Theo Maltatoday