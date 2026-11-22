Đoàn công tác Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Hải quan, Công an và các sở, ngành liên quan tại các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc.

Lực lượng quân y khám sức khỏe cho các thành viên trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp. Ảnh: QĐND

Theo kế hoạch, chuyến tuần tra diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26-11. Tuyến tuần tra gồm 14 điểm theo hướng Bắc - Nam, bắt đầu từ khu vực Đông Nam đảo Trần 10 hải lý và kết thúc tại khu vực Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý. Tổng chiều dài tuyến tuần tra là 261,5 hải lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển 2 nước sẽ tổ chức hội đàm trực tiếp nhằm trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; đồng thời tiến hành giao lưu nghiệp vụ pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực thi pháp luật trên biển.

Phía Việt Nam thành lập tổ kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển lân cận đường phân định.

Cùng với đó, đoàn công tác sẽ tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, quy chế hoạt động và ứng xử trên biển cho ngư dân; vận động bà con chấp hành nghiêm quy định khi khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản và duy trì an ninh, trật tự trên biển.

Một hoạt động đáng chú ý trong chuyến tuần tra lần này là tổ chức thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần thúc đẩy khai thác hải sản bền vững. Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tàu Cảnh sát biển 8004 là 1 trong 2 tàu của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: QĐND

Đây là lần thứ 12 lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức tuần tra chung trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Hoạt động được triển khai trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày 25-12-2000.