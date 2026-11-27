Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí: Vũ Văn Nội - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trung tá Lương Xuân Chí - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã chủ trì hội nghị.

Năm 2026, xã Mường Kim đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ QSQP. Lực lượng vũ trang (LLVT) xã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân (38/38 công dân); đẩy mạnh giáo dục quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2027, xã Mường Kim xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT xã; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (dự kiến 25 công dân), chuẩn bị chu đáo cho diễn tập phòng thủ dân sự và gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và LLVT xã Mường Kim trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chuẩn bị chu đáo cho diễn tập phòng thủ dân sự và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QSQP, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026.

Dịp này, 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QSQP được UBND xã tặng giấy khen.