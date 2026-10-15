2 tập thể, cá nhân ngành Y được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026

Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQLQ về việc trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2026, từ 54 hồ sơ đề cử tiêu biểu của 11 bộ, 2 tổ chức chính trị - xã hội, 15 UBND tỉnh, thành phố và 2 Đại học Quốc gia, thuộc 9 lĩnh vực, Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam đã xét chọn 5 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc nhất để trao giải.

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức trang trọng nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Trong 5 tập thể được vinh danh có:Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương;

Hội Phụ nữ Nhà máy Z176;

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên;

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.

12 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giáo dục, khoa học, y tế, văn hóa, thể thao đến quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Chu Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được lựa chọn trao giải.

Lĩnh vực khoa học, giáo dục có PGS.TS, giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; TS. Đỗ Thị Thanh Huyền, Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS, bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; và bà Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa – Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, các cá nhân được vinh danh gồm Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam; vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

Ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh và quản lý nhà nước, giải thưởng được trao cho Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng; bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; và bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, là một trong những cá nhân được trao giải.

Theo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2002, đến nay đã có 110 tập thể và 218 cá nhân được vinh danh.

Các tập thể, cá nhân được đề xuất xét trao Giải thưởng đều là những điển hình có nhiều thành tích nổi bật với nhiều công trình và sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển cộng đồng và tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt trong giai đoạn mới hiện nay.

Tập thể nữ Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng điều trị ung thư nhi khoa. Trung tâm đã ghép tế bào gốc tạo máu cho 84 bệnh nhi ung thư nguy cơ cao, triển khai thuốc Blinatumomab điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tiền B kháng thuốc hoặc tái phát. Năm 2022, Trung tâm phối hợp thành lập Khoa Hóa trị tích cực và điều trị kỹ thuật cao với hai phòng ghép tế bào gốc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị đã công bố 50 công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ bệnh nhi khó khăn, huy động khoảng 1 tỷ đồng mua 40 máy tiêm, truyền dịch. Năm 2025, Trung tâm được trao Huân chương Lao động hạng Ba. PGS.TS, bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, tập trung nghiên cứu dược học hiện đại, đặc biệt là dược lâm sàng, cá thể hóa điều trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Bà tiên phong ứng dụng mô hình hóa, mô phỏng dược động học, dược di truyền học và dữ liệu thực tế nhằm giải quyết các vấn đề trong điều trị. Bà chủ nhiệm 6 đề tài, tham gia một đề tài khoa học cấp cơ sở, nghiên cứu dược động học thuốc điều trị lao, HIV, dự báo liều thuốc và nguy cơ phản ứng có hại. Các công trình góp phần hỗ trợ lựa chọn phác đồ phù hợp, nâng cao an toàn cho người bệnh. Bà còn là thành viên Ban lãnh đạo Hội Dược lâm sàng châu Á, thành viên Chương trình tổ chức học thuật của Liên đoàn Dược thế giới (FIP), đạt nhiều giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tại Hải Phòng.