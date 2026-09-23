2 sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ bị giật phăng, nạn nhân báo Công an liền biết diện mạo thủ phạm

Hai nạn nhân đều là nữ, đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới mặc quần áo dài, che mặt, điều khiển xe máy không rõ biển kiểm soát nhanh chóng áp sát từ phía sau rồi giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ, sau đó tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, khoanh vùng đối tượng gây án.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp rà soát các đối tượng có tiền án trong và ngoài tỉnh, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Mai Xuân Quỳnh, sinh năm 1989, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Đây là đối tượng đã có 4 tiền án, sau khi ra tù không có công việc làm ổn định, vắng mặt khỏi địa phương.

Đối tượng rất mưu mô, xảo quyệt, sau khi gây án đã liên tục thay đổi phương thức di chuyển, lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, chỉ sau gần 24 giờ triển khai truy xét theo dấu vết nóng, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Mai Xuân Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc địa bàn xã Giao Thủy.

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai

Đối tượng và vật chứng liên quan. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai

Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trương Tuấn Tú, sinh năm 2011, trú tại thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 11 giờ 00 phút ngày 22/09/2026, lực lượng trinh sát đã bắt giữ thành công đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, trong đó có 2 sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”và đang củng cố tài liệu, chứng cứ để ra Quyết định Khởi tố bị can và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc không chỉ góp phần thu hồi tài sản cho bị hại mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.