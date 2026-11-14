2 phương thức xét tuyển mới xuất hiện trong mùa tuyển sinh đại học 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư là việc điều chỉnh, thống nhất danh mục phương thức xét tuyển đại học. Theo đó, từ mùa tuyển sinh năm 2027, Bộ GD&ĐT công bố danh mục gồm 11 phương thức xét tuyển, giảm 8 phương thức so với năm trước.

Bộ GD&ĐT công bố danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 (Ảnh chụp màn hình).

Trong danh mục mới, một số phương thức tuyển sinh tiếp tục được duy trì như xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và xét tuyển thẳng theo quy định.

Đáng chú ý, danh mục phương thức xét tuyển từ năm 2027 bổ sung hai phương thức mới là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề và xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp trung học nghề. Việc bổ sung này mở rộng cơ sở đánh giá năng lực, kết quả học tập của thí sinh, phù hợp với sự đa dạng của các loại hình giáo dục hiện nay.

Đối với các kỳ thi riêng do cơ sở đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, Bộ GD&ĐT phân định thành các phương thức cụ thể, gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi chung của các cơ sở đào tạo, kết quả kỳ thi tuyển sinh của một cơ sở đào tạo và kết quả kỳ thi độc lập.

Một điểm mới khác là việc đơn giản hóa cách phân loại các phương thức xét tuyển kết hợp. Thay vì để các trường xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế hay kết hợp xét học bạ thành nhiều phương thức, Bộ GD&ĐT đã gom thành phương thức "sử dụng phương thức kết hợp" mã số 600.

Không chỉ điều chỉnh danh mục phương thức xét tuyển, Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT còn đặt ra giới hạn về số lượng phương thức mà các cơ sở đào tạo được sử dụng.

Cụ thể, mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Với những điều chỉnh này, mùa tuyển sinh đại học năm 2027 sẽ có nhiều thay đổi trong cách thức tổ chức xét tuyển. Các cơ sở đào tạo cần chủ động rà soát, điều chỉnh đề án tuyển sinh, công bố rõ phương thức, tiêu chí và cách tính điểm để bảo đảm quyền lợi, cơ hội tiếp cận bình đẳng của thí sinh