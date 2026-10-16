2 phòng khám đa khoa ở An Giang bị xử phạt

Phòng khám đa khoa Liên Hương vừa bị Sở Y tế An Giang xử phạt - Ảnh: Báo BVPL

Ngày 16/10, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Liên Hương và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tô Châu Hà Tiên.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh An Giang xử phạt Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Liên Hương, có trụ sở tại số 103 đường Lộ Liên Hương, phường Rạch Giá, số tiền 4 triệu đồng, với hành vi hoạt động có biển hiệu không đầy đủ thông tin cơ bản theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, tên cơ sở ghi trên biển hiệu không phù hợp với giấy phép hoạt động đã được cấp; biển hiệu không ghi số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thời gian hoạt động.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ sở bị buộc ghi đầy đủ các thông tin tối thiểu trên biển hiệu phòng khám theo quy định. Thời hạn khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh An Giang xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tô Châu Hà Tiên, có trụ sở tại số 1 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tô Châu, tổng cộng 8 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm, gồm: hoạt động có biển hiệu không đầy đủ thông tin cơ bản, gồm hình thức tổ chức, số giấy phép hoạt động và thời gian hoạt động, bị phạt 4 triệu đồng; không niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bị phạt 4 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế tại Phòng khám Đa khoa Tô Châu Hà Tiên ngày 23/9, tại khu vực sảnh tiếp đón và thu viện phí của chỉ niêm yết một bảng giá gồm 136 danh mục kỹ thuật, chưa niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để người bệnh được biết theo quy định.

Sở Y tế tỉnh An Giang buộc doanh nghiệp bổ sung đầy đủ thông tin trên biển hiệu và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại khu vực đón tiếp hoặc thu viện phí. Thời hạn khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.