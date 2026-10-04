2 phi công giải cứu chuyến bay Flydubai khỏi thảm kịch

Máy bay cứu hộ đưa hành khách trên chuyến bay FZ1073 về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1-10. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay chở 182 người trên hành trình tới Israel đã gặp biến cố khi cơ phó bất ngờ tấn công cơ trưởng ngay trong buồng lái, gây hỗn loạn và khiến máy bay lao xuống đột ngột.

Trong bối cảnh đó, 2 phi công không thuộc tổ bay chính - đang di chuyển theo dạng “deadheading” (ngồi ghế hành khách để tới điểm làm việc khác) - đã nhanh chóng lao vào buồng lái sau khi cửa được mở, tiếp quản điều khiển máy bay.

Nhân chứng Daniel Schlichter, hành khách ngồi gần phía trước, cho biết một trong 2 người đã “nhảy qua đám đông hỗn loạn” để vào buồng lái và xử lý tình huống, trong khi người còn lại hỗ trợ phía sau.

Sau khoảng hơn 10 phút căng thẳng, máy bay được kiểm soát trở lại, dù trước đó đã chịu cú hạ độ cao mạnh khiến một phần cấu trúc bị hư hại.

Phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp và sau khoảng 45 phút đã quyết định hạ cánh an toàn xuống Tabuk (Saudi Arabia). Danh tính 2 phi công đến nay vẫn chưa được công bố.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò then chốt của kỹ năng và phản ứng nhanh trong ngành hàng không, nơi chỉ một quyết định trong tích tắc có thể cứu sống hàng trăm con người.