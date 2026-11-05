2 'ông trùm' lừa đảo Mr.Pips và Mr.Hunter bị đề nghị án tù chung thân

Hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù.

Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã phân tích rõ các hành vi, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo, đồng thời phân hóa vai trò của các bị cáo để có mức hình phạt đề nghị tương xứng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý người xem như: đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1, nhằm thu thập dữ liệu khách hàng. Những người để lại thông tin sẽ được các nhân viên kinh doanh phân loại, đánh giá mức độ tiềm năng và chuyển cho bộ phận kinh doanh. Sau khi tiếp nhận những dữ liệu này, các nhân viên sale được đào tạo theo kịch bản có sẵn, đóng vai nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán, Forex lớn để tiếp cận bị hại. Thực chất, đây là những kịch bản lừa đảo được các bị cáo phối hợp dàn dựng một cách tinh vi, công phu.

Sau khi thao túng tâm lý, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt bị hại tham gia giao dịch. Ở giai đoạn demo ban đầu, bị hại được hướng dẫn nạp một số tiền nhỏ để chơi thử và được cho thắng, thậm chí có thể rút tiền nhanh nhằm tạo cảm giác sàn giao dịch có uy tín. Khi niềm tin được củng cố, các bị cáo thuộc bộ phận sale sẽ hướng dẫn bị hại tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền đầu tư...

Ngay khi bị hại nạp số tiền lớn, kịch bản đánh sập tài khoản được triển khai. Khi bị hại muốn rút tiền lãi, các đối tượng tư vấn giữ lại tiền để tham gia những cơ hội đầu tư lớn hơn hoặc sử dụng nhiều biện pháp trì hoãn việc rút tiền. Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn bị hại sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục trong tình trạng thua lỗ, dẫn đến cháy tài khoản.

Sau đó, các bị cáo lợi dụng tâm lý sợ mất tiền của bị hại để tiếp tục thao túng, yêu cầu nạp thêm tiền nhằm gỡ lỗ... Các bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, trong vụ án này, các bị cáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng phạm để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Song, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ. Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm đã xây dựng một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư. Mr.Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Số tiền chiếm đoạt được, Mr.Pips đã sử dụng khoảng 561 tỷ đồng để thực hiện hành vi rửa tiền qua việc mua tài sản và tiền điện tử.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ được xác định giữ vai trò cao thứ hai, cùng Mr.Pips tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn này. Viện kiểm sát cáo buộc Mr.Hunter phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr.Hunter bị xác định có hành vi rửa tiền khoảng 195 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Tương tự, bị cáo Lê Khắc Ngọ bị đề nghị án tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng), Viện kiểm sát đánh giá hành vi “Rửa tiền” của Shark Bình trong vụ án này có thủ đoạn vô cùng tinh vi, làm méo mó nền kinh tế. Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỷ đồng. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình từ 9 - 10 năm tù về tội: “Rửa tiền”.

Đối với 185 bị cáo còn lại trong vụ án bị Viện kiểm sát đề nghị các mức án từ 30 tháng tù treo đến 20 năm tù về các tội danh liên quan.