2 nữ sinh ở Hàn Quốc rơi từ tòa nhà thương mại, điện thoại hé lộ thông tin đáng chú ý

Theo Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Ulsan, khoảng 20h46 ngày 22/9, hai nữ sinh trung học cơ sở đã rơi từ một tòa nhà thương mại ở quận Buk, thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Một trong hai nữ sinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng không qua khỏi. Nữ sinh còn lại bị thương nặng và hiện đang được điều trị.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH.

Cảnh sát cho biết hai nữ sinh là bạn của nhau. Nhận định ban đầu cho thấy cả hai có thể đã cùng thực hiện hành vi tự tử.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, điện thoại của hai nữ sinh được cho là có lưu lại những nội dung liên quan đến tình trạng cá nhân của các em.

Hiện, cảnh sát đang phân tích dữ liệu trong điện thoại của hai nữ sinh, kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát (CCTV) tại khu vực lân cận, đồng thời lấy lời khai của gia đình và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.