Theo Điều 43 dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, có ba trường hợp được miễn thi, gồm miễn tất cả các môn thi, miễn thi môn ngoại ngữ và miễn thi môn Ngữ văn.

Đối với môn ngoại ngữ, dự thảo quy định hai nhóm thí sinh được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định so với năm nay, song có một số điều chỉnh nhằm tăng cường an ninh, an toàn, gồm lắp camera.

Thứ nhất, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong danh mục được quy định tại quy chế hoặc chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên và còn giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi.

Tuy nhiên, được miễn thi ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp không đồng nghĩa thí sinh được miễn yêu cầu về điểm môn này trong tuyển sinh đại học.

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT dự kiến.

Thực tế, năm 2026, nhiều trường đại học không chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, yêu cầu thí sinh phải dự thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm. Các chuyên gia tuyển sinh cũng khuyến cáo thí sinh có chứng chỉ IELTS nên cân nhắc dự thi môn tiếng Anh, tránh thu hẹp cơ hội đăng ký xét tuyển vào đại học.

Đáng chú ý, dự kiến từ ngày 1/1/2028, phạm vi chứng chỉ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được quy định cụ thể hơn.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ xem xét các loại chứng chỉ gồm: chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên; chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài đã được Bộ công nhận sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân, có trình độ tương đương từ bậc 3 trở lên.