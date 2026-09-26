2 nhà nông trẻ và hành trình khởi nghiệp

Anh Lê Đình Tuấn Kiệt kiểm tra sản phẩm tại hệ thống gà nướng Quê Tui tại phường Trấn Biên.

Câu chuyện lập thân, khởi nghiệp của 2 nhà nông trẻ này không chỉ là hành trình vượt qua khó khăn, tạo ra giá trị, đóng góp vào sự phát triển của địa phương mà còn cho thấy sức sống của tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Từ kỹ sư công nghệ ô tô đến giám đốc hợp tác xã

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ ô tô, Khoa Công nghệ động lực, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, anh Kiệt đã đi làm với mức lương bao người mơ ước. Song, anh quyết định dừng công việc này và dấn thân vào con đường khởi nghiệp.

Anh Kiệt chia sẻ: Ở thời điểm ấy, công việc của anh đang trên đà phát triển, có thu nhập cao, ổn định nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày, không có sự sáng tạo, không tạo được dấu ấn riêng. Bản thân anh cảm thấy nhàm chán và luôn mong muốn có sự thay đổi.

“Năm 2019, tôi nghỉ việc, về nhà ở xã Sông Ray với dự định nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình mới. Trong thời gian này, tôi tiếp tục phụ giúp cha mẹ chăn nuôi gà, bán gà cho thương lái. Tôi nhận thấy nghề chăn nuôi vốn nhiều vất vả, đầu ra lại thiếu ổn định, người chăn nuôi thường rơi vào thế bị động và chịu cảnh thương lái ép giá. Chính điều này đã thôi thúc tôi phải hành động để nghề chăn nuôi gà của gia đình và nhiều hộ dân tại địa phương phát triển, có đầu ra ổn định hơn” - anh Kiệt bày tỏ.

Nói là làm, anh chủ động tiếp cận các nhà hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát nhu cầu, tìm kiếm thị trường; mở một cửa hàng cung cấp gà tươi cho khách hàng và các nhà hàng tại đây. Đồng thời, anh thành lập HTX chăn nuôi gà Tâm Việt với 10 thành viên là các hộ chăn nuôi gà trong và ngoài xã Sông Ray.

Các thành viên tham gia HTX được hỗ trợ từ khâu con giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi đến thu gom, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm. HTX đặt ra yêu cầu cụ thể về giống, quy trình chăn nuôi và thời gian nuôi nhằm kiểm soát chất lượng. Gà được nuôi theo quy trình VietGAP, kiểm soát việc sử dụng thuốc và kháng sinh, bảo đảm thời gian ngưng thuốc trước khi giết mổ.

Đội ngũ kỹ thuật thường xuyên đến các hộ chăn nuôi để hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ xử lý dịch bệnh và theo dõi quá trình phát triển của đàn gà.

Cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động một thời gian thì đóng cửa. Anh thuê đất trong khu giết mổ tập trung tại phường Long Bình để đầu tư, xây dựng quy trình giết mổ bài bản. Từ đây, gà từ các trang trại của HTX được giết mổ, đóng gói, vận chuyển đến khách hàng theo quy trình khép kín.

HTX Chăn nuôi gà Tâm Việt hiện cung cấp ra thị trường khoảng 8-10 ngàn con gà tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, với anh Kiệt, đó vẫn chưa phải điểm dừng. Nhận thấy người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng và sự tiện lợi, anh tiếp tục “lấn sân” sang lĩnh vực chế biến sâu.

Cách đây hơn 2 tháng, anh khai trương hệ thống gà nướng Quê Tui tại phường Trấn Biên, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng cao giá trị sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Anh Kiệt cho biết thêm: Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất; đồng thời phát triển mạnh hệ thống gà nướng Quê Tui, với mục tiêu mỗi tháng mở một điểm, đưa vào kinh doanh thêm các sản phẩm gà hấp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ðưa kiến thức chuyên môn vào thực tiễn

Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Tiến, được đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật (Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh), từng làm việc tại một công ty thuốc bảo vệ thực vật ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Triệu Văn Tự luôn mong muốn đưa kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Vì vậy, từ năm 2018, anh Tự bắt tay chuẩn bị cho hành trình trở về của mình.

Anh Triệu Văn Tự nhận giải thưởng tại Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026 diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk mới đây. Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp.

Theo chia sẻ của anh Tự, trước khi trở về quê hương Tân Tiến, anh đã tích lũy kinh nghiệm, một số vốn và đặc biệt là tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng cho mình mô hình khởi nghiệp cụ thể. Anh từng đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều loại cây trồng khác nhau. Trong đó, cây chanh bông tím được xác định phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương Tân Tiến và anh chọn loại cây này để khởi nghiệp.

Năm 2020, anh trở về quê và đến năm 2021, bắt đầu triển khai trồng chanh bông tím trên diện tích hơn 1ha của gia đình. Lúc này, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh khiến quá trình khởi nghiệp của anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị, vườn chanh bông tím vẫn được chăm sóc, phát triển ổn định.

Thời gian đầu, khi cây chanh bông tím chưa cho thu hoạch, anh trồng xen các loại cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài. Nhiều người tò mò về mô hình chanh bông tím của kỹ sư nông nghiệp nên tìm đến hỏi thăm. Khi nghe anh chia sẻ về giá trị kinh tế mà cây chanh bông tím mang lại, nhiều người tin tưởng và muốn làm theo. Đây chính là cơ sở để anh đề xuất thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh hoa tím Tân Tiến. Đến nay, Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh hoa tím Tân Tiến đã có khoảng 20 thành viên.

Với khoảng 1ha chanh bông tím, sản lượng thu được khoảng hơn 60 tấn. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ước đạt khoảng 400 triệu đồng/hécta. Mỗi năm, chanh bông tím cho thu hoạch khoảng 2-3 vụ.

Theo chia sẻ của anh Tự, sản phẩm chanh bông tím hiện nay được tổ hội đưa đến tay người tiêu dùng qua thương lái. Cách tiêu thụ này khiến người trồng bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả theo thời điểm, mùa vụ. Vì vậy, anh đang hướng đến việc chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm thay vì bán sản phẩm thô.

Mặc dù có những lựa chọn khác nhau, song 2 nhà nông trẻ này đều gặp nhau ở điểm chung: dám rời khỏi vùng an toàn, mạnh dạn tìm hướng đi mới trên chính mảnh đất quê hương. Hành trình khởi nghiệp với nông nghiệp không hề thuận lợi, nhưng bằng kiến thức, sự kiên trì và tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ đã tạo ra những sản phẩm có giá trị, góp phần tạo thêm sức sống cho ngành nông nghiệp và mở ra hướng phát triển mới ở các địa phương.

Anh Lê Ðình Tuấn Kiệt và anh Triệu Văn Tự là 2 trong số 30 nhà nông trẻ toàn quốc vừa được Trung ương Ðoàn trao giải thưởng Lương Ðịnh Của. Ðây là phần thưởng cao quý trao tặng cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.