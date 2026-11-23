Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (bên trái) và Cô Lê Thị Hồng Hạnh (bên phải).

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp tích cực của các giảng viên trẻ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn – Hội.

Tối 17/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2026. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

Các nhà giáo tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.

Năm 2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 152 hồ sơ do các đơn vị trực thuộc giới thiệu. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định trao tặng Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố cho 30 cá nhân xuất sắc, trong đó có 02 nhà giáo bậc Mầm non, 05 nhà giáo bậc Tiểu học, 08 nhà giáo bậc Trung học cơ sở, 04 nhà giáo bậc Trung học phổ thông và 11 giảng viên đại học.

Đặc biệt, Trường Đại học Luật Hà Nội vinh dự có 02 giảng viên được tuyên dương, gồm:

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ Sinh viên số 2, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, giảng viên Khoa Lý luận chính trị.

Cô Lê Thị Hồng Hạnh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, giảng viên Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước.

Đây là những giảng viên trẻ không chỉ tận tâm với công tác giảng dạy, luôn nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên. Những đóng góp của hai cô đã góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng đổi mới trong đội ngũ giảng viên trẻ của Nhà trường.

Tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung vinh dự đại diện các nhà giáo trẻ được tuyên dương phát biểu chia sẻ về tình yêu nghề, niềm tự hào với sự nghiệp giáo dục và khát vọng cống hiến. Những chia sẻ chân thành đã thể hiện tinh thần của thế hệ nhà giáo trẻ Thủ đô: không ngừng học hỏi, sáng tạo, tận tâm với người học và sẵn sàng đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của ngành Giáo dục.

Việc 2 giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội được vinh danh tại chương trình là niềm tự hào của Nhà trường, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giảng viên trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào. Thành tích này cũng góp phần khẳng định môi trường giáo dục năng động, trách nhiệm, nơi mỗi giảng viên không chỉ truyền thụ tri thức mà còn truyền cảm hứng, bồi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến cho các thế hệ sinh viên.

Xin chúc mừng cô Nguyễn Thị Ngọc Dung và cô Lê Thị Hồng Hạnh! Chúc hai cô tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy năng lực chuyên môn, lan tỏa tình yêu nghề và đạt được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình giáo dục và cống hiến.