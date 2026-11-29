2 người mẫu rượt đuổi, 'đánh ghen' ngay trên sân khấu thời trang
Cả khán phòng bật cười thích thú Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa rượt đuổi thí sinh The Face Vietnam 2026 Hương Nguyên ngay trên sàn diễn thời trang, tái hiện màn "Đánh ghen" trong tranh dân gian Đông Hồ.
Sau 3 đêm diễn thăng hoa với những dấu ấn sáng tạo ấn tượng, Vietnam International Fashion Week 2026 - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 đã khép lại vào tối ngày 28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa.
Ảnh: BTC
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/2-nguoi-mau-lai-mai-hoa-huong-nguyen-danh-ghen-2579900.html