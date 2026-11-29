Sau 3 đêm diễn thăng hoa với những dấu ấn sáng tạo ấn tượng, Vietnam International Fashion Week 2026 - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 đã khép lại vào tối ngày 28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Nhà thiết kế (NTK) gạo cội Mai Lâm đã đưa giới mộ điệu bước vào một hành trình ngược dòng thời gian đầy mê hoặc với bộ sưu tập (BST) 1939 Edition.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của BST phải kể đến nằm ở thiết kế “Tôi yêu, tôi ghen”, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ “Đánh ghen”. Cả khán phòng bật cười thích thú Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa rượt đuổi thí sinh The Face Vietnam 2026 Hương Nguyên ngay trên sàn runway. Màn “đánh ghen” trở thành một điểm nhấn của đêm diễn, khi đưa chất liệu văn hóa dân gian vào nghệ thuật trình diễn thời trang.

Trở lại sàn diễn mùa thu đông 2026, NTK Đỗ Mạnh Cường mang đến màn kết hợp đặc biệt cùng 4 gương mặt tài năng: LONGUYEN, Khánh Quỳnh, Quang Việt và Bảo Nghi, giới thiệu tới giới yêu thời trang 12 thiết kế.

Những chiếc áo khoác với cấu trúc vai phóng đại, chân váy tạo khối, đường cắt sắc sảo cùng kỹ thuật xếp nếp táo bạo, làm mới những phom dáng quen thuộc.

Ảnh: BTC