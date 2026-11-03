2 ngư dân được cứu sống sau 6 giờ lênh đênh trên biển

2 người đàn ông Thái Lan, khoảng 30 đến 40 tuổi, đã khởi hành từ bãi biển Jomtien trên một chiếc thuyền dài 4,3 mét để đánh bắt cá gần đảo Koh Lin, ngoài khơi thị trấn du lịch Pattaya, Thái Lan.

Nhưng gió mạnh và sóng lớn đã đánh vào thuyền của họ vào khoảng nửa đêm ngày 1/11, khiến nó bị lật và chìm.

Cả hai đã cố gắng gọi điện cầu cứu bằng điện thoại di động trước khi thiết bị bị hư hỏng do nước biển và ngừng hoạt động. Họ bám vào chiếc hộp xốp và một thùng nhựa khi dòng chảy mạnh cuốn cả hai về phía đảo Koh Lan.

2 ngư dân được lực lượng cứu hộ phát hiện và giải cứu. Ảnh cắt từ clip.

Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Thái Lan Khu vực 1 đã nhận được cuộc gọi cầu cứu trước khi 2 tàu cứu hộ và hơn 15 nhân viên được điều động cho một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Nhóm cứu hộ đã dành hơn 4 giờ tìm kiếm trước khi cuối cùng thấy 2 người đàn ông giữa đảo Koh Man Wichai và Koh Klueng Badan, cách bờ biển Pattaya khoảng 30 km.

Cả hai người đều mặc áo phao và bám vào các vật nổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận họ.

Thượng sĩ Natchanon Chamnankul, người chỉ huy cuộc cứu hộ, cho biết 2 người đàn ông đã được kéo lên tàu cứu hộ, sơ cứu và đưa trở lại bến tàu Bali Hai ở Pattaya.

Hai ngư dân được cho là trong tình trạng ổn định và từ chối điều trị thêm tại bệnh viện.

Thái Lan đang trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mang theo bão và lũ lụt. Vùng biển nguy hiểm nhất trong thời gian này, khi cờ đỏ được cắm trên các bãi biển để cảnh báo về điều kiện biển nguy hiểm.