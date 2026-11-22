Thiếu nhi Khánh Hòa sôi nổi tham gia Ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, Ngày hội đã mang đến không gian khám phá khoa học, trải nghiệm STEM, làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) và thử nghiệm ý tưởng cho thiếu nhi qua hàng loạt thử thách sáng tạo.

Tại các sân chơi kỹ năng sống, các em đã có cơ hội thực hành cách ứng xử, xử lý tình huống và tự bảo vệ mình, hòa mình vào các trò chơi vận động, giao lưu với ca sĩ, nhân vật truyền cảm hứng cùng đêm hội âm nhạc “Hành trình kỳ diệu”.

Đồng chí Lê Anh Quân phát biểu ý kiến tại Ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam Lê Anh Quân, Ngày hội là hoạt động thiết thực góp phần đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng của ngành giáo dục về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động dành cho thiếu nhi.

Qua việc trải nghiệm, các em sẽ được rèn thói quen tự học, phát triển tư duy độc lập và vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề gần gũi. Các hoạt động về công nghệ sẽ giúp các em rèn kỹ năng số và bước đầu tìm hiểu cách sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với lứa tuổi.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 50 thiếu nhi vượt khó, học tốt của địa phương. Bên cạnh đó, đã có hơn 2 nghìn phần quà được trao tặng thiếu nhi, giáo viên phụ trách Đội tham gia Ngày hội.

Được biết, cùng với Nghệ An và Đồng Tháp, tỉnh Khánh Hòa là một trong 3 địa phương tổ chức Ngày hội quy mô lớn trong năm học 2026-2027. Trên phạm vi cả nước, Ban tổ chức còn triển khai các lớp ngoại khóa tại 680 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức trao học bổng tặng thiếu nhi vượt khó học tốt tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Các lớp tập trung vào kỹ năng học tập, kỹ năng số, STEM và nghiên cứu khoa học; triển khai Cuộc thi “Hành trình truyện tranh sáng tạo” khuyến khích thiếu nhi xây dựng những câu chuyện mới từ các nhân vật trong loạt video giáo dục kỹ năng.

Trong năm 2026, chương trình sẽ bổ sung 8 video về kỹ năng học tập, kỹ năng số và tư duy sáng tạo, tiếp nối 26 video đã thực hiện. Hội đồng Đội Trung ương đăng tải các video trên nền tảng số và chuyển giao cho địa phương sử dụng trong sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ.