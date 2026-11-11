2 nghệ sĩ nổi tiếng là Phó Giáo sư, trong đó có nữ ca sĩ tên tuổi cả nước biết

PGS. Nguyễn Huy Phương - Người con tài năng của nhạc sĩ Huy Du

PGS.TS. Nguyễn Huy Phương sinh năm 1974, là con trai của nhạc sĩ Huy Du và PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung. 6 tuổi, anh được gia đình định hướng học piano. 8 tuổi, Nguyễn Huy Phương thi đỗ vào hệ sơ cấp 7 năm tại Nhạc viện Hà Nội dưới sự hướng dẫn của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Năm 1989, Nguyễn Huy Phương nhận học bổng sang Nga du học.

PGS. Nguyễn Huy Phương. Ảnh: NVCC

Sau 14 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Gnesin ở Nga, Nguyễn Huy Phương lần lượt tốt nghiệp xuất sắc các hệ Trung cấp, Đại học, Thạc sĩ biểu diễn piano và Tiến sĩ Âm nhạc học. Năm 2003, anh về nước bắt đầu cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà tại Khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngày 7/7/2026, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Huy Phương giữ chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong thời hạn 5 năm.

Hơn 2 thập kỷ qua, PGS. Nguyễn Huy Phương bền bỉ dành phần lớn thời gian và tâm lực cho công việc đào tạo tài năng. Nhiều học trò của anh không chỉ đạt giải trong hệ thống thi đấu piano quốc tế mà còn duy trì được phong độ học tập và biểu diễn lâu dài.

PGS. Nguyễn Huy Phương bên chân dung nhạc sĩ Huy Du. Ảnh: Quỳnh An

Ngoài danh tiếng cá nhân, PGS. Nguyễn Huy Phương còn được biết đến với tư cách con trai nhạc sĩ Huy Du. Anh chia sẻ với VietNamNet về cha mình: "Trong quá trình sáng tác, bố tôi rất bận rộn. Ông không chỉ là nhạc sĩ sáng tác mà còn đảm nhận nhiều vai trò quản lý chuyên ngành. Đảm nhiệm nhiều công việc và cống hiến hết mình cho nền âm nhạc nước nhà nên ông không có nhiều thời gian trực tiếp theo sát hay giảng dạy các con.

Tuy nhiên, điều lớn nhất tôi học được từ ông và giúp tôi đứng vững trên con đường sự nghiệp chính là sự đam mê và tính cầu toàn. Bố tôi có một đặc điểm: một khi đã quyết tâm hay yêu thích điều gì, ông sẽ làm đến cùng, bất kể đó có phải lĩnh vực chuyên môn của ông hay không".

PGS. Nguyễn Huy Phương nói chính sự tận tụy đó dường như là "gen" truyền lại cho anh. Sau này khi theo đuổi nghệ thuật piano, giảng dạy hay thậm chí là những sở thích đời thường, anh luôn nỗ lực thực hiện một cách chỉn chu, hoàn chỉnh nhất.

PGS. Nguyễn Huy Phương nói trong gia đình, bố là người luôn biết điều hòa các mối quan hệ. "Tôi hiếm khi thấy ông to tiếng hay giận dữ với ai. Đối với bạn bè hay người thân, ông luôn giữ thái độ hòa nhã, mềm mại, không bao giờ để bất kỳ mối quan hệ nào đi đến mức đối đầu. Ông chọn cách mềm mại để mối quan hệ trong gia đình và xã hội được suôn sẻ. Chính sự lịch thiệp, êm đẹp đó giúp cuộc sống gia đình cũng như xã hội của ông luôn suôn sẻ", anh nói với VietNamNet.

PGS. Tân Nhàn trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai

Trong vòng chung kết Sao Mai 2026, khán giả thường xuyên được nghe những nhận xét thẳng thắn mang đậm tính chuyên môn mà PGS. TS Tân Nhàn dành cho các thí sinh trên sóng trực tiếp. Trước đó cô từng chia sẻ về niềm vinh dự và áp lực khi làm giám khảo Sao Mai.

"Chúng tôi áp lực nặng nề hơn, cân nhắc nghiêm túc hơn khi có quyết định chính xác nhất để tìm ra những thí sinh tài năng nhất. Đây là cuộc thi uy tín mà bất cứ người học nhạc yêu nhạc nào cũng tự hào khi được đứng trên sân khấu. Từng là thí sinh Sao Mai, được tham gia Sao Mai là phần thưởng vô cùng hạnh phúc với bất cứ nghệ sĩ nào", cô nói.

Tân Nhàn trên ghế giám khảo Sao Mai. Ảnh: VTV

Tân Nhàn là cựu thí sinh Sao Mai hơn 20 năm trước và đã không ngừng rèn luyện lẫn nỗ lực học tập để từng bước trở thành Tiến sĩ, Phó giáo sư. Tháng 11/2025, NSƯT Tân Nhàn trở thành Phó Giáo Sư ở tuổi 43 và là ca sĩ hiếm hoi trong lĩnh vực thanh nhạc có được học vị này. Tân Nhàn là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

Theo hồ sơ xét duyệt, trong hoạt động chuyên môn, Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học (2 bài đăng tạp chí quốc tế). Cô từng xuất bản 2 cuốn sách chuyên ngành là Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao và Nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.

Tân Nhàn cũng có 3 tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên. Ngoài ra, cô từng nhận bằng khen của Bộ VHTTDL (2020) và 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2024).

PGS.Tân Nhàn hiện là trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tân Nhàn sinh năm 1982, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô giành giải Nhất phong cách Dân gian và giải Khán giả bình chọn tại cuộc thi Sao Mai 2005. Có nền tảng thanh nhạc cổ điển nhưng lại yêu thích dòng nhạc truyền thống, cô thường kết hợp các kỹ thuật phương Tây với màu sắc âm nhạc dân gian trong các sản phẩm của mình.

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Video: VTV