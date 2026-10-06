2 ngày du lịch kiểu 'chạy deadline' tại Cao Bằng

Hoang sơ, mộc mạc

Cuối tháng 9, Nguyễn Đức Thủ, designer, giảng viên thiết kế đồ họa sống tại TP.HCM, chọn Cao Bằng cho chuyến khám phá miền núi phía Bắc. Vốn yêu thích thiên nhiên và núi rừng, anh từng chinh phục Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang). "Điểm khác biệt lớn nhất mà tôi cảm nhận là Cao Bằng vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc và chưa bị thương mại hóa quá đà", du khách nói với Tri Thức - Znews. Anh ấn tượng với màu nước xanh bích ngọc của suối Lê Nin, vẻ tĩnh lặng của hồ Thang Hen và những cung đường uốn lượn giữa núi đá vôi, đồng ruộng. Trong ngày đầu, anh thuê xe máy, "phượt" 70 km đến đồi cỏ Vĩnh Quý (Ba Quảng), rồi tiếp tục qua thác Cò Là đến Ngọc Côn. Anh dành khoảng 30 phút leo bộ để vào khu vực tham quan và ấn tượng với cảnh quan còn khá hoang sơ của Ngọc Côn. Từ đây, du khách chạy khoảng 50 km về làng đá cổ Khuổi Ky, nhận phòng rồi nghỉ ngơi trước khi đến thác Bản Giốc. Sau buổi sáng di chuyển liên tục, anh không đi thuyền mà ngồi ngắm thác từ bên ngoài.

"Chạy deadline"

Ngày thứ hai, Đức Thủ ghé ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi chạy xe máy khoảng 50 km đến Khu di tích Pác Bó - suối Lê Nin. Du khách TP.HCM ấn tượng với màu nước của con suối, càng gần trưa càng trong và xanh, dù thời tiết âm u khiến cảnh sắc hôm đó có phần trầm hơn. Sau bữa trưa, anh tiếp tục đến hồ Thang Hen, dành thời gian nghỉ ngơi bên mặt hồ xanh lá cây trước khi đến núi Mắt Thần. Do quỹ thời gian hạn chế, Đức Thủ chỉ dừng lại chụp ảnh rồi đi qua đèo Mã Phục, trở về TP. Cao Bằng trả xe. Anh thừa nhận lịch trình 2 ngày 1 đêm khá gấp gáp, đúng nghĩa một chuyến đi "chạy deadline". Quãng đường di chuyển liên tục có thể gây mệt, nhất là với những người không có thể lực tốt hoặc muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, anh cho rằng lịch trình này vẫn phù hợp với những người có quỹ thời gian hạn hẹp và muốn trải nghiệm nhiều cảnh quan đặc trưng của Cao Bằng. "Cao Bằng gây bất ngờ đối với tôi. Chạy xe máy trên những cung đường uốn lượn, một bên là núi đá vôi hùng vĩ, một bên là cánh đồng mây trời bao la mang lại cảm giác tự do. Sự thân thiện, mộc mạc của người dân địa phương cũng giúp chuyến đi thêm phần ấm áp và gần gũi hơn rất nhiều", anh nói.

Châu Sa