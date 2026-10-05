2 Ngày 1 Đêm về miền Tây: Pháp Kiều như 'cá gặp nước', CONGB thử sức với hò Đồng Tháp

Sau màn chào sân rộn ràng, dàn cast được chia thành hai đội: Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Pháp Kiều thuộc đội “Chuột Xạ”; HIEUTHUHAI, Cris Phan, Cody Nam Võ và CONGB tạo thành đội “Mèo Mã Gà Rồng”. Sau 3 vòng đấu, “Chuột Xạ” giành chiến thắng và nhận được quyền dán 3 stickers lên vòng xoay tăng ca.

Trong giờ ăn trưa, các nghệ sĩ cùng tham gia một thử thách nhỏ về phương ngữ miền Tây. Những từ ngữ đặc trưng như “cắt nghĩa”, “chúa ôn chúa ngục”, “đi mị mị”, “xa lắc xa lơ” lần lượt xuất hiện. Pháp Kiều nhanh chóng chứng minh lợi thế sân nhà khi đối đáp nhanh nhẹn, đồng thời giới thiệu những cách nói và ngữ điệu đặc trưng của miền Tây một cách duyên dáng.

Sau đó, hai đội di chuyển đến “Cung đường tre Gáo Giồng” để tham gia thử thách đuổi bắt lấy cảm hứng từ trò chơi tuổi thơ. Mỗi đội có 30 giây để giải đố, mở khóa và lấy chiến lợi phẩm (lươn, ốc, cua, cá chạch), sau khi hết thời gian, các thành viên phải thoát khỏi sự truy đuổi của đội đối thủ để bảo vệ thành quả của đội mình.

Vì luật chơi là không được chạy nên các nghệ sĩ phải đi bộ với tốc độ nhanh, tạo nên những dáng đi “bẹo hình bẹo dạng” đầy hài hước. Với chiến thuật hợp lý, đội “Mèo Mã Gà Rồng” đã giành chiến thắng chung cuộc, mang thế trận của 2 đội trở về thế cân bằng.

Đến phần thử thách mang đậm màu sắc văn hóa địa phương, hai đội phải trình bày một điệu hò Đồng Tháp kết hợp với một đoạn trong ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam. Đây cũng là lần đầu CONGB thử sức với hò Đồng Tháp. Nam ca sĩ gây ấn tượng với những nốt cao thanh thoát cùng chất giọng miền Tây ngọt ngào.

Trong khi đó, Cody Nam Võ lại có một phen “khóc thét” khi liên tục bị đội đối thủ đẩy xuống nước mỗi lần hát sai. Sau 4 lần bị Lê Dương Bảo Lâm “tác động vật lý”, Cody gần như bất lực trước thử thách. Với phần trình diễn mượt mà hơn, “Chuột Xạ” tiếp tục giành chiến thắng thứ hai trong ngày.

Bên cạnh những màn thể hiện của Pháp Kiều và CONGB, hành trình lần này còn xuất hiện một nhiệm vụ bí mật. Một thành viên trong đoàn đang giữ vai trò “Muỗi chúa”, có nhiệm vụ âm thầm tạo lợi thế cho bản thân xuyên suốt chuyến đi. Các thành viên còn lại phải tìm ra và loại trừ nhân vật bí ẩn này.

Sau ngày đầu tiên, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Pháp Kiều xuất hiện trên vòng xoay tăng ca. Trong khi đó, những nghi ngờ đầu tiên về “Muỗi chúa” cũng bắt đầu xuất hiện. Kiều Minh Tuấn trở thành một trong những cái tên bị chú ý bởi loạt hành động khó hiểu, từ việc thường xuyên chạm vào người đối phương đến sử dụng quyền lực “Tổng tài” để gây khó khăn cho đối thủ.

“Muỗi chúa” thực sự là ai và người này đang âm thầm tính toán điều gì? Những diễn biến tiếp theo của tour Miền Tây mùa nước nổi sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 104 của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5.