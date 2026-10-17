2 Ngày 1 Đêm tập 105: Trường Giang tiếp tục vắng mặt, 'vũ trụ Say Hi' hội ngộ

Khép lại hành trình "Miền Tây mùa nước nổi" tại Đồng Tháp, chuyến xe của "Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm" tiếp tục lăn bánh đến một vùng đất Tây Bắc - dừng chân tại tỉnh Yên Bái. Trong tập 105, dàn người chơi chính của 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục giữ đội hình 5 thành viên gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Đáng chú ý, đây cũng là chặng thứ 2 nghệ sĩ Trường Giang không đồng hành cùng dàn cast kể từ khi đăng tải thông báo "xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới" với lý do "muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm".

Trong highlight tập mới nhất lên sóng vào tối 18/10, khán giả thích thú khi dàn khách mời là các Anh Trai NICKY, buitruonglinh Dương Domic đều là những "tấm chiếu chưa từng trải" trong chuyến đi "tự do tự lo". Tuy vậy khi vừa chào sân, các Anh Trai đã nhanh chóng "hòa tan", tung hứng nhiệt tình cùng dàn cast kỳ cựu. Cả ba "nhập gia tùy tục" với những "danh tính" mới như "Lùng A Mít" (Dương Domic), "Giàng A Lui" (buitruonglinh), "Sùng A Hao" (NICKY) khiến dàn nghệ sĩ cười không ngớt.

Dù tham gia với vai trò khách hàng, Anh Trai buitruonglinh vẫn kịp gây ấn tượng khi tuyên bố sẵn sàng "rót vốn" vào công ty nếu thấy tiềm năng. Trong khi đó, NICKY mở màn chuyến đi bằng một ca khúc ngẫu hứng giữa núi rừng Tây Bắc khiến Kiều Minh Tuấn trầm trồ: "Đúng là bài mới sáng tác, lên chương trình là không ai dám đạo luôn á". Trên trang cá nhân, NICKY thích thú giới thiệu về bản thân: "Ông hoàng sáng tác & Chúa tể theme song SÙNG A HAO tôi đây đã chính thức có mặt tại 2 Ngày 1 Đêm chặng Yên Bái!". Đáng chú ý, nam ca sĩ còn "đánh giá" về chuyến du lịch: "Tour nghỉ dưỡng 'không' sao, còn tôi thì sao mà không ưa ai trong mấy người này!"

Dàn Anh Trai "ê hề tiểu phẩm" khi trở thành khách hàng VIP tại 2 Ngày 1 Đêm.

"Ông hoàng ngôn ngữ" Dương Domic lại có cách xuất hiện với "miếng lạnh" làm dàn cast "xịt keo" nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý vào bộ râu của Dương Lâm. Thế nhưng trong bài đăng trên fanpage 2 Ngày 1 Đêm, màn tương tác giữa giọng ca Mất Kết Nối và ê-kíp khiến fan tò mò, suy đoán liệu anh có phải là người thực hiện "sứ mệnh quan trọng" khi đứng lẻ loi trong poster.

Hành trình mang tên "Tour nghỉ dưỡng 'không' sao" chính thức bắt đầu tại rừng trúc Púng Luông. Tại đây, dàn cast chia thành hai đội bước vào nhiệm vụ đòi hỏi sự tinh mắt, ăn ý và "nhảy số" nhanh. Cụ thể, đội 1 gồm Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, buitruonglinh, Dương Domic; đội 2 gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI và NICKY sẽ cử một thành viên phụ trách tính toán, những người còn lại đi khắp rừng trúc để thu thập các con số và phép tính.

Sau một hồi mang đến loạt "tiểu phẩm" và không ngừng nỗ lực tìm kiếm và tính nhẩm, đội 2 đã hoàn thành thử thách và giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. Trong khi đó, với thể lực vượt trội và tinh thần chiến đấu quyết liệt, đội của Dương Domic và buitruonglinh hứa hẹn sẽ quyết tâm lật ngược tình thế ở những thử thách tiếp theo.

Được mệnh danh là cửa ngõ núi rừng Tây Bắc, Yên Bái sở hữu nhiều cảnh quan kỳ vĩ và là nơi sinh sống của 30 dân tộc anh em với kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo. Thông qua đoạn teaser với 1001 cung bậc cảm xúc và những thử thách hấp dẫn, khán giả mong chờ chuyến đi của công ty sẽ mang đến nhiều tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ.