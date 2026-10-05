2 Ngày 1 Đêm tập 103: Trường Giang vắng mặt, dàn cast và khách mời chơi game ra sao?

Trường Giang vắng mặt tại Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm

Tối 4/10, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm lên sóng, có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ chính Dương Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, HIEUTHUHAI và 3 khách mời CODY NAM VÕ, CONGB, Pháp Kiều.

Đáng chú ý, chặng hành trình đến với Đồng Tháp cũng là tập đầu tiên "mẹ già" Trường Giang vắng mặt sau khi vướng một số ồn ào cá nhân và đăng thông báo "xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm".

Trên sóng truyền hình, khoảnh khắc dàn cast "hẫng một nhịp" lúc điểm danh sĩ số vắng 1 nhanh chóng được HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm tinh tế "tung hứng". HIEUTHUHAI tiết lộ Trường Giang đã trao lại cho anh một chiếc nhẫn và không thể tham gia số ghi hình này vì đi công tác. Sau đó, các thành viên đồng lòng cho biết "Bây giờ không có mẹ già ở đây thì năm anh em chúng ta phải chơi cho hay".

HIEUTHUHAI tiết lộ lý do "mẹ già" vắng mặt.

Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, khán giả cũng dần tìm được câu trả lời cho nỗi trăn trở chương trình sẽ ra sao khi dàn người chơi chính thiếu một thành viên. Nhìn chung, vai trò của 5 thành viên còn lại không có nhiều sự thay đổi. Nếu trước đây Trường Giang thường đảm nhận nhiệm vụ bắt nhịp cho phần hô khẩu hiệu 2 Ngày 1 Đêm thì trong tập này tất cả mọi người chọn "chuyển cảnh" bằng cách cùng hát vang ca khúc chủ đề. Hay thỉnh thoảng, Dương Lâm sẽ đứng ra làm hoạt náo viên.

Các khách mời "tự biên tự diễn", cực "ồn" ngay từ khi xuất hiện.

Nhiều netizen cho rằng, việc "giữ nhiệt" trong các trải nghiệm được dàn cast duy trì tốt. Các "mảng miếng" diễn "tới bến", dàn cast thoải mái lột tả hết ý. Cùng với đó, nhiều "tiểu phẩm" leo xu hướng cũng được lồng ghép khéo léo, duyên dáng, gần gũi với tệp khán giả trẻ. Một khán giả bày tỏ: "Tập này ai muốn thoại gì thoại, không bị áp lực sợ bị ai bắt bẻ. Mà nó vui, nó thoải mái. Ăn uống anh em cũng san sẻ với nhau".

Dàn nghệ sĩ tinh tế, khách mời cùng tỏa sáng

Về phần tương tác khi thực hiện các thử thách, khán giả thích thú với lối chơi lăn xả hết mình từ các thành viên "cứng" đến khách mời. Ở thử thách Đại chiến trái cây chợ nổi, Dương Lâm thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi dễ dàng "hạ gục" CODY NAM VÕ hay HIEUTHUHAI bị Kiều Minh Tuấn "dí" tới cùng.

"Tập này cười đau bụng" là cảm nhận của nhiều khán giả sau khi xem màn "thoại sảng" của HIEUTHUHAI. Loạt miếng trớt quớt khi HIEUTHUHAI sử dụng song ngữ và bị lây trạng thái "xỉn" của HURRYKNG khiến bộ ba Dương Lâm - Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn "thay trời hành đạo".

Đội Mèo Mã Gà Đồng (bàn ăn bên trái), đội Chuột Xạ (bàn ăn bên phải).

Khán giả còn ấm lòng với những khoảnh khắc "nhường cơm, đỡ miếng" mà hai đội dành cho nhau. CODY được đội Chuột Xạ cho thử nhiều món ăn, Pháp Kiều lại hào hứng đi ăn ké mâm cơm của đội Mèo Mã Gà Đồng. CEO Kiều Minh Tuấn vẫn luôn tinh tế giúp các khách mời được chia sẻ, lên hình nhiều hơn.

Một điểm nổi bật khác của tập 103 phải kể đến phần trò chơi đuổi bắt. Tại đây, CONGB gây bất ngờ về khả năng "nhảy số", làm toán nhanh nhẹn và không ngại tay không bắt cá. Một bạn fan chia sẻ: "Sau tập 2 Ngày 1 Đêm hôm qua thì tôi khẳng định là CONGB rất hợp với show thực tế luôn nha! Nó duyên dáng, nó vui nhộn mà nó dễ thương gì đâu, xong chơi game còn thông minh nữa! Manifest CONGB được tham gia nhiều show thực tế trong tương lai, coi vui quá trời luôn á".

CODY NAM VÕ cũng nhận về nhiều lời khen vì chủ động đối mặt với những con lươn "bự chà bá lửa" để CONGB tiếp tục bắt cá sau khi đàn em "nũng nịu": "Em sợ quá".

"Thần đồng trong làng chơi game thực tế" CONGB thể hiện sự thông minh, khéo léo, hài hước.

Trong khi đó, người con miền Tây Pháp Kiều được dàn cast và khán giả ghi nhận tinh thần "máu chiến" khi dạn tay bắt hai con lươn "gọn ơ". Đặc biệt, độ "bẹo hình bẹo dạng" với 1001 dáng đi điệu đà của các nghệ sĩ cũng khiến fan cười bò.

Pháp Kiều - Cris Phan - CODY NAM VÕ "ăn miếng trả miếng", "chí chóe" với những lý do của mình.

Ngoài ra, dàn nghệ sĩ còn bỏ qua hình tượng ca sĩ/rapper, hát lạc tông khi trình diễn điệu hò Đồng Tháp và một đoạn của Bài Ca Đất Phương Nam, không ngần ngại "tác động vật lí" lẫn nhau.