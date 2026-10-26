2 Ngày 1 Đêm: Nicky lo cho buitruonglinh, thử thách 'ngủ sướng' gây bất ngờ

Trước bữa tối, hai đội bước vào những thử thách tại đấu trường đá. Ở trò kéo dây giành cờ, các thành viên phải phối hợp sức mạnh, tận dụng sơ hở của đối thủ để đưa lá cờ về đội mình. Sau những lượt đấu cân tài cân sức, sự nhanh nhẹn của Nicky giúp đội Never Give Up giành chiến thắng sát nút.

Đến thử thách tiếp theo, hai thành viên mỗi đội phải mặc chung một chiếc quần lớn, giữ thăng bằng và dùng gối tấn công đối thủ. Với thể lực tốt cùng sự nhanh nhẹn, HIEUTHUHAI trở thành át chủ bài của đội. Tuy nhiên, sau ba lượt thi đấu, chiến thắng chung cuộc lại thuộc về đội của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Dương Domic và buitruonglinh.

Đội chiến thắng được thưởng thức bữa tối với loạt đặc sản Tây Bắc như gà đen hấp thảo mộc, cá tầm nướng mắc khén và canh nấm mọc lợn bản. Trong khi đó, đội thua phải tham gia thử thách vẽ từ khóa bằng son môi để giành phần ăn.

Trong bữa tối, các khách mời chia sẻ cảm nhận về hành trình đồng hành cùng chương trình. Dương Domic cho biết bầu không khí thoải mái của dàn người chơi giúp anh trút bỏ áp lực, tự do thể hiện bản thân và tận hưởng chuyến đi như một kỳ nghỉ thực thụ.

Với Nicky, điều khiến anh bận lòng là người em buitruonglinh. Nam ca sĩ tâm sự: “Em rất là lo cho buitruonglinh, vì em nó hiền quá, sợ em không hòa nhập kịp với nhịp độ của mọi người”.

Về phần mình, buitruonglinh tiết lộ đang chịu áp lực trong việc tìm cảm hứng cho những sáng tác mới. Chuyến đi Yên Bái vì thế trở thành khoảng nghỉ cần thiết để anh thư giãn tinh thần. Các thành viên cũng động viên nam ca sĩ cứ thoải mái thể hiện con người mộc mạc nhất của mình, không cần gượng ép để hòa nhập.

Sau bữa tối, cuộc chiến giành suất ngủ sướng tiếp tục với thử thách ngâm chân trong nước đá. HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm lần lượt hoàn thành thử thách ở các vị trí thứ hai, tư và sáu, qua đó giành ba suất đầu tiên.

Hai suất còn lại được quyết định qua những trò chơi phụ. Dương Domic nhanh trí quan sát màu da và biểu cảm của các thành viên để đoán đúng buitruonglinh là người bỏ cuộc đầu tiên. Đến thử thách cuối, buitruonglinh tận dụng cơ hội để giành suất ngủ sướng còn lại, khép lại một ngày nhiều hoạt động tại Yên Bái.

Sang ngày thứ hai, các nghệ sĩ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình của thung lũng Tú Lệ, đồng thời trực tiếp trải nghiệm một công đoạn làm cốm Tú Lệ - đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Được làm từ giống lúa quý, cốm Tú Lệ có màu xanh đậm, hạt mềm cùng hậu vị đắng nhẹ. Với nhiều thành viên, đây là lần đầu tiên họ tự tay giã cốm và lắng nghe câu chuyện về nghề truyền thống từ người dân địa phương.

Ngô Kiến Huy chia sẻ trải nghiệm tuy chỉ là một công đoạn nhỏ nhưng giúp các nghệ sĩ hiểu hơn về sự vất vả của những người làm cốm. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các nghệ nhân đã gìn giữ nét văn hóa đặc sắc này.