Đi qua những vùng đất quen, khám phá trải nghiệm mới

Với format mới, “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm”, dàn cast của mùa 5 cùng nhau vận hành những tour trải nghiệm độc đáo. Dù các điểm đến đầu tiên như Đà Nẵng, Huế và TP. Hồ Chí Minh đều từng xuất hiện trong những mùa trước, chương trình vẫn mang đến nhiều góc khai thác mới mẻ.

Một trong những điểm nhấn của chặng Đà Nẵng - Huế là lần đầu tiên các thành viên được cùng nhau di chuyển bằng tàu hỏa. Trên cung đường sắt xuyên miền Trung, khung cảnh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ mang đến những phút giây thư thả hiếm có.

Đến Huế, bên cạnh nhịp sống trầm mặc vốn có của cố đô, các nghệ sĩ còn đối diện với nhiệm vụ “tăng ca” ban đêm đầy bí ẩn, ma mị. Đặc biệt, hoạt động đồng diễn Việt phục ở cuối hành trình trở thành dịp để các thành viên tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khi đó, tour TP. Hồ Chí Minh lại mở ra một góc nhìn khác về thành phố năng động này. Hành trình được điểm tô bởi sắc màu biển cả với điểm dừng chân tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Địa điểm mới mẻ này góp phần gợi mở thêm những hướng khai thác du lịch thú vị cho thành phố.

Rời những vùng đất quen thuộc, “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” tiếp tục đến với Đồng Tháp và Yên Bái (Lào Cai). Nếu “Tour Miền Tây mùa nước nổi” gây ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị của miền sông nước, thì “Tour nghỉ dưỡng ‘không’ sao” lại đưa khán giả đến với thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, từ rừng trúc Púng Luông đến những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải.

Xuyên suốt các chuyến đi, người xem có dịp tìm hiểu về phương ngữ miền Tây, lắng nghe câu chuyện lịch sử tại Khu di tích Xẻo Quýt hay chiêm ngưỡng các nghệ nhân làm món đặc sản cốm Tú Lệ. Qua bốn tour, dàn cast và khách mời đã có cơ hội đi qua ba miền Tổ quốc, khám phá những nét đặc sắc của từng vùng đất theo những cách khác nhau.

9 khách mời và những màu sắc bất ngờ

Bên cạnh các điểm đến, sức hút của mùa 5 còn đến từ sự góp mặt của 9 khách mời. Những gương mặt từng tham gia chương trình như Hữu Đằng, Võ Tấn Phát, Song Luân, Cody Nam Võ mang đến cảm giác thân thuộc, trong khi Pháp Kiều, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và Nicky mở ra những màn kết hợp mới mẻ.

Với kinh nghiệm từ những lần đồng hành trước, Hữu Đằng và Võ Tấn Phát nhanh chóng tung hứng cùng dàn cast, tạo nên nhiều tình huống hài hước. Song Luân tiếp tục ghi điểm ở chặng TP. Hồ Chí Minh bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng và tinh thần nhiệt tình trong mọi thử thách.

Cody Nam Võ cũng có màn trở lại ấn tượng tại Đồng Tháp. Nếu ở mùa 4, anh còn đôi chút lúng túng khi hòa nhập, thì lần này, Cody đã tự tin tung ra nhiều mảng miếng hài hước, thoải mái đối đáp Lê Dương Bảo Lâm và nhận được lời khen từ các anh em.

Với những khách mời lần đầu tham gia, sự bỡ ngỡ dần được thay thế bằng những khoảnh khắc thoải mái, tự nhiên. Pháp Kiều mang đến hình ảnh gần gũi, mộc mạc đúng chất miền Tây, trong khi CONGB không ngại hòa mình vào không khí miệt vườn và thử sức với Hò Đồng Tháp. Đến chặng Yên Bái, Dương Domic, buitruonglinh và Nicky lại khiến khán giả thích thú bởi nét ngây ngô, chân thành cùng tinh thần lăn xả hết mình.

Sau bốn tour đầu tiên, sức hấp dẫn của “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” không chỉ nằm ở những vùng đất mà chương trình đặt chân đến, mà còn ở sự gắn kết giữa các thành viên và khách mời. Mỗi chuyến đi mang đến những trải nghiệm riêng, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ hiểu nhau hơn qua những thử thách và khoảnh khắc đời thường.