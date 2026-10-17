'2 ngày 1 đêm' lập kỷ lục lượt xem khi vắng Trường Giang

Ba khách mời Pháp Kiều, CongB và Cody Nam Võ mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi cho hành trình khám phá Đồng Tháp. Ảnh: NSX

Sau hơn 12 ngày phát sóng, tập 103 của chương trình thực tế “2 ngày 1 đêm” đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành tập có thành tích cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm được ghi nhận. Trong khi đó, tập 104 cũng thu hút 6,8 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Đáng chú ý, cả hai tập đều thuộc hành trình khám phá Đồng Tháp, được thực hiện trong thời điểm Trường Giang vắng mặt. Đây là sự thay đổi đáng kể bởi nam nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình qua nhiều mùa, giữ vai trò kết nối các thành viên và góp phần tạo nên những tình huống hài hước quen thuộc.

Không chỉ đạt lượng xem cao, 2 ngày 1 đêm còn dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình thực tế có lượng tương tác lớn nhất tuần từ ngày 5-11.10.2026 do Kompa công bố, với hơn 2,74 triệu lượt tương tác. Trong cùng bảng xếp hạng, Running Man Vietnam 2026 đứng thứ ba với khoảng 536.000 lượt tương tác.

Những con số này cho thấy 2 ngày 1 đêm vẫn duy trì sức hút trên các nền tảng số, bất chấp sự thiếu vắng một thành viên quan trọng. Thực tế, việc một gương mặt quen thuộc tạm vắng mặt cũng có thể khiến khán giả tò mò về cách chương trình vận hành. Điều đáng quan tâm hơn là liệu dàn cast còn lại có đủ khả năng duy trì sức hút ấy trong những tập tiếp theo.

Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai đều sở hữu màu sắc giải trí riêng. Nếu Lê Dương Bảo Lâm thường tạo ra những màn đối đáp sôi nổi, Ngô Kiến Huy có kinh nghiệm tham gia các chương trình thực tế thì Kiều Minh Tuấn mang đến những phản ứng tự nhiên, đôi khi bất ngờ.

Trong khi đó, Cris Phan và Hieuthuhai góp phần tạo nên những tương tác trẻ trung, gần gũi với nhóm khán giả thường xuyên theo dõi chương trình trên mạng xã hội.

Sự khác biệt về tính cách và cách thể hiện của từng người là lợi thế, giúp 2 ngày 1 đêm không phụ thuộc hoàn toàn vào một gương mặt. Tuy nhiên, điều quyết định vẫn là khả năng phối hợp để những tình huống hài hước xuất hiện tự nhiên, thay vì chỉ dựa vào những màn tung hứng riêng lẻ.

Hieuthuhai thực hiện thử thách đi trên dây. Ảnh: NSX

Bên cạnh dàn cast chính, tập 103 còn có sự tham gia của ba khách mời Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CongB. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ mang đến những tương tác mới, góp phần làm phong phú hành trình tại Đồng Tháp và tạo thêm sự chú ý từ người hâm mộ.

Dù vậy, sức hút của khách mời chỉ là một phần trong thành công của chương trình. Yếu tố quan trọng không kém nằm ở cách ê kíp xây dựng thử thách, khai thác nét đặc trưng của từng địa phương, tạo tình huống bất ngờ và duy trì nhịp kể chuyện hấp dẫn.

Sau nhiều mùa lên sóng, 2 ngày 1 đêm đã hình thành một lượng khán giả trung thành. Người xem không chỉ chờ đợi những trò chơi hay màn tranh tài mà còn quan tâm đến tình bạn, sự gắn bó và những khoảnh khắc đời thường giữa các nghệ sĩ. Chính sự kết nối này là nền tảng giúp chương trình duy trì sức hút ngay cả khi đội hình có thay đổi.